بجودة HD.. موعد مباراة النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي اليوم الخميس 2024/3/7 وجميع القنوات الناقلة

تترقب جماهير نادي النصر بشغف كبير موعد مباراة النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يقودها النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي يسعى للوصول إلى مقدمة الترتيب والمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، إذ يحتل النصر المركز الثاني حالياً بعد تعادله في الجولة الماضية مع الحزم، ويسعى للعودة إلى سكة الانتصارات لمواصلة الضغط على المتصدر الهلال وحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2018-2019، وفي المقابل، يواجه الرائد صعوبات كبيرة هذا الموسم، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، وفي هذا المقال نستعرض موعد المباراة والمعلقين والقنوات الناقلة، كما نعرض التشكيل المتوقع لفريق النصر.

موعد مباراة النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي

يأتي موعد مباراة النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس 7 مارس 2024، على ملعب الأول بارك، في تمام 8 مساءً بتوقيت السعودية، 7 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع جميع مباريات دوري روشن السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، ويعلق على المباراة على قناة SSC Sports HD 1، حاتم بطيشة، بينما يعلق على SSC Sports HD 5، حماد العنزي، أما إذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في مشاهدة المباراة، يمكنك استخدام خدمة VPN مثل Nord VPN.

التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي

بعد أن تعرفنا على موعد مباراة النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، إليكم التوقعات لتشكيل النصر السعودي، فمن المُحتمل أن يُشرك لويس كاسترو مدرب النصر التشكيلة التالية في المباراة:

الحارس: وليد عبد الله.

الدفاع:

أليكس تيليس.

عبد الإله العمري.

إيمريك لابورت.

علي لاجامي.

الوسط:

عبدالله الخيبري.

مارسيلو بروزوفيتش.

أوتافيو.

الهجوم: