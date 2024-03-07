“منصة مظلتي” خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية خلال الساعات الأخيرة عن كشوفات جديدة لأسماء المشمولين بالرعابة الإجتماعية والتي يتنظرها عدد كبير من المواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، وما يلزمه من مشتريات وسلع غذائية، وأكدت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وإليكم خطوات الإستعلام…….

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين، وقد صرح وزير العمل العراقي أن الوزارة استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أنها لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليها شروط الصرف والتي جاءت كالتالي:

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية

وحرصت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق على تقديم المساعدة لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة،مؤكدة أنه تم اختيار الأشخاص والأسر التي انطبقت عليها الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام “للرجال”.

أما السيدات فلا تقل أعمارهن عن 15 عام ولا تزيد عن 55 عام.

وأخيراً ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024