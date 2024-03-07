من هنا.. رابط وخطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر nid-moi.gov.iq والمستمسكات المطلوبة

البطاقة الهوية الوطنية هي واحدة من أهم الوثائق العراقية التي تصدرها وزارة الداخلية لجميع المواطنين. حيث أنها وثيقة هوية رسمية لكل مواطن عراقي ولد من والدين عراقيين، وتستخدم كبديل رسمي لشهادة الجنسية، وقد أصبحت ضرورية لجميع المواطنين في العراق، وقدمت الوزارة رابطا إلكترونيا لحجز بطاقة الهوية الوطنية يشمل جميع المحافظات، بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين وتسهل عليهم الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، في هذا المقال، سنعرض لكم كيفية حجز بطاقة الموحدة لعام 2024، وكافة التفاصيل لذا يرجي متابعتنا.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكن لجميع الراغبين في حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024 الحصول على استمارة الحجز من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية وتعبئة جميع البيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية، دون الحاجة إلى زيارة المركز الإداري، سيتم طرح البطاقة الوطنية الموحدة في مكتب الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ويمكنك الحصول عليها من خلال اتباع الإرشادات التالية.

في البداية، عليك الدخول علي رابط موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة.

ثم النقر علي رمز حجز استمارة الهوية الوطنية الموحدة على الشاشة الرئيسية للموقع.

ثم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.

ثم إدخال رقم الجوال الخاص بك.

ثم النقر علي خانة “الحجز”.

في النهاية عليك طباعة إثبات الحجز لتقديمه إلى الإدارة.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

قامت مديرية الأحوال المدنية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المواطنين لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة بالشكل التالي:

أن يكون عمر الشخص المستحق 15 عام أو أكثر.

يجب على الشخص المستفيد دفع رسوم إصدار البطاقة الوطنية والتي تبلغ 25 ألف دينار عراقي.

يجب على الشخص المستفيد أن يكون مسجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

يجب أن يكون المستفيد من أبناء العراق ويحمل الجنسية العراقية.

إحضار جميع المستندات الأصلية الثبوتية في الموعد المحدد، والتي تشمل ” سند إقامة ساري المفعول، صورة شخصية حديثة، شهادة جنسية عراقية سارية المفعول، هوية أحوال مدنية سارية المفعول”.

المستمسكات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن المستمسكات المطلوبة لكل من يرغب في التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للحصول على بطاقة الهوية الوطنية لعام 2024، وهي كالتالي

إذا كان استخراج البطاقة لأول مرة تقديم صورة من شهادة الميلاد.

شهادة التجنيد.

صورة من وثيقة عقد العمل.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من البطاقة التالفة.

الفئات المستثناة من حجز البطاقة الإلكترونية

قررت مديرية الأحوال المدنية استثناء حملة الشهادات العليا والأوائل من شرط الحجز الإلكتروني للحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وقد تم اعتماد رمز المستخدم وشهادة التخرج لتسهيل عملية إصدار البطاقة، وذلك لإستخدامها في تعبئة الإستمارة الإلكترونية لأغراض التوظيف، بالإضافة إلى ذلك هناك حالات أخرى غير مشمولة بشرط الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية