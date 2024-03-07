رسميًا.. إطلاق خدمة العراق هويتي في هذا الموعد لمساعدة مشمولي الرعاية الاجتماعية بهذا الأمر

أطلقت الداخلية العراقية خدمة العراق هويتي، والتي سيبدأ العمل بها من أول يوم الأحد القادم الموافق العاشر من شهر مارس لعام 2024، وهذا ما جعل المواطنين يتساءلون عن تفاصيل هذه الخدمة وكيف يمكن الاستفادة منها وما هي من الأساس، ونذكر لكم هذا كله عبر موقعنا “البديل” اليوم، فتابعونا.

خدمة العراق هويتي

تقوم الداخلية العراقية بتقديم عدد من الخدمات إلى المواطنين والمواطنات، ومن ضمن الخدمات المقدمة لهم مؤخرًا هي خدمة “هويتي”، والتي مسؤولة عن إصدار البطاقة الوطنية للأسر التي يشملها دعم الرعاية الاجتماعية، حيث جاءت الخدمة للتالي:

دعم الأسر فقيرة الدخل في دولة العراق.

مساعدة المواطنين المشمولين في الحماية الاجتماعية بوزارة العمل العراقية على إصدار البطاقة الوطنية الموحدة بالمجان تمامًا للأسر.

بالمجان تمامًا للأسر. إطلاق الخدمة سيكون العاشر من آذار الحالي.

البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

حتى تتمكن من الحصول على البطاقة الموحدة لا بد من التقديم على الموقع الرسمي، وبعد أسبوعين، ستحصل على البطاقة، ويمكن الحصول على البطاقة من خلال سير المواطن على الخطوات التالية:

الولوج للموقع الرسمي للخارجية العراقية “ مديرية الأحوال المدنية “.

“. النقر على الحجز الإلكتروني.

تنتظر لحين الدخول إلى الموقع، ومن ثم أكمل كل الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية لأول مرة.

حيث حجز البطاقة يكون إلكتروني ومتاح للكل إلا خمس حالات وهم المحطات المحمولة وفي حال النقل لقيد الزواج وأيضًا الوافدين من خارج الدولة مدة شهر من التاريخ الخاص بالدخول، وأيضًا الحالات الإنسانية وعوائل الشهداء ومن لديه بطاقة للسكن خارج المحافظة القاطن بها.