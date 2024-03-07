أفضل هواتف سامسونج مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G بسعر مذهل

يُعد هاتف Samsung Galaxy M34 5G الخيار الافضل حيث يتميز بمواصفات قوية وسعر مناسب وبشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080 بكسل ويُعزز الأداء بفضل معالج Exynos 1280 ثماني النواة، مدعوم بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. كما يدعم الهاتف بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، مما يضمن لك استخدامًا طويلًا دون انقطاع ويقدم هاتف سامسونج جالاكسي كاميرا مميزة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

التصميم:

الأبعاد: 161.7×77.2×8.8 ملم

الوزن: 208 جرام

خامات التصنيع: البلاستيك

الألوان المتوفرة: الأزرق، الفضي، والبني

المعالج:

الشركة: سامسونج

النوع: Exynos 1280 بتكنولوجيا 5 نانو

معالج رسومي: Mali-G68

الشاشة:

الشكل: نوتش في منتصف الشاشة

النوع: Super AMOLED

المساحة: 6.5 بوصة

معدل التحديث: 120 هرتز

مميزات الشاشة:

الجودة: بدقة 1080×2340 بكسل ومعدل كثافة بكسلات 396

يدعم: طبقة حماية بنوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس

درجة السطوع: تصل إلى 1000 شمعة

ذاكرة التخزين:

الإصدار الأول: 128 جيجا بايت UFS 2.2 و 6 جيجا رام

الإصدار الثاني: 128 جيجا بايت UFS 2.2 و 8 جيجا رام

يدعم: تركيب كارت ذاكرة لزيادة مساحة التخزين

الكاميرات الخلفية:

الكاميرا الأولى: 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري (أساسية)

الكاميرا الثانية: 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 (تصوير واسع)

الكاميرا الثالثة: 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 (ماكرو)

الفلاش: أحادي من نوع الليد فلاش

مميزات الكاميرات:

التصوير للفيديوهات: بجودة 4K وبدقة 2160 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية

التصوير بجودة FHD: وبدقة 1080 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية

الكاميرا الأمامية:

الجودة: 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2

البطارية:

السعة: 6000 مللي أمبير

الشحن السريع: 25 واط

نظام التشغيل:

يستخدم: أندرويد 13 بواجهة سامسونج الـ One UI 5.1

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G

في مصر:

128 جيجا، 6 جيجا رام: 9500 جنيه

128 جيجا، 8 جيجا رام: 11000 جنيه

في السعودية:

128 جيجا، 6 جيجا رام: 875 ريال

في الإمارات: