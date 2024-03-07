أعرف هتفطر وتصوم أمتى بالدقيقة.. موعد أذان المغرب والفجر فى أول أيام رمضان 2024 .. متى موعد آخر يوم في رمضان

الان يمكنك معرفة موعد أذان المغرب والفجر فى أول أيام رمضان 2024، ستحظى الأيام القليلة القادمة بتجلياتها بوصول شهر رمضان المبارك 2024، حيث تُشير الحسابات الفلكية بأن الإثنين المقبل، 11 مارس، سيكون بداية هذا الشهر الكريم، ومع اقترابنا من فترة رمضان، يثور لدى المواطنين استفسار حول توقيت أذان المغرب والفجر في الأيام الأولى من رمضان 2024.

توقيت أذان المغرب والفجر فى أول أيام رمضان 2024

اذا كنت تريد معرفة موعد أذان المغرب والفجر فى أول أيام رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية تابع كالتالي، حيث سوف يكون موعد اول يوم رمضان هو يوم الإثنين 11 مارس، الموافق 1 رمضان:

موعد أذان الفجر: الساعة 4:43.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:01.

رمضان هيكون كام يوم وهيخلص امتى

وفقًا لتقويم شهر رمضان لهذا العام، سيمتد شهر رمضان لمدة 30 يومًا، حيث تُحدد البداية في الإثنين، 11 مارس، الموافق 1 رمضان، يتميز هذا اليوم بكونه أحد أقل أيام رمضان من حيث عدد ساعات الصيام، حيث يبلغ مدى الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، وفيما يختتم شهر رمضان، يصادف يوم الثلاثاء، 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، يتسم هذا اليوم بأنه واحد من أطول أيام الشهر الفضيل من حيث عدد ساعات الصيام، حيث يبلغ مدى الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

فصل صيام شهر رمضان 2024

شهر رمضان يأتي في المرتبة التاسعة في التقويم الهجري، تليه شهر شوال، وسبقه شهر شعبان، يحمل رمضان أهمية خاصة، إذ فضّله الله على باقي أشهر السنة، إذ يشكل أحد أركان الإسلام، فالصيام في هذا الشهر يكون فرضًا على كل مسلم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “بُنِيَ الإسْلامُ على خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ”.

تسلسل الأشهر الهجرية بالترتيب

أما التسلسل الزمني للأشهر الهجرية فهو كما يلي: