الهريسة السورية بالطعم الأصلي وبطريقة ناجحة من أول مرة

يكثر البحث عن طريقة عمل الهريسة السورية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية المرتبطة بالشهر الكريم، ويقبل الناس على شرائها بكثرة من المحلات لمذاقها الشهي، فإذا كنتي تفضلين عمل الحلويات بنفسك في المنزل تابعي معنا هذه الوصفة الناجحة لتحضير ألذ تحلية بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة، وسوف نتعرف معكم على طريقة تحضير الهريسة السورية بالمنزل بطعم لذيذ ومذاق شهي.

مكونات عمل الهريسة السورية

يجب علينا إحضار هذه المكونات البسيطة حتى نقوم بعمل حلوى لذيذة وشهية وهي كما يلي: –

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

3 أكواب سميد خشن.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

3 ملاعق كبيرة سمن.

لدهن الصينية (ملعقة كبيرة طحينة + ملعقة كبيرة سمن).

فستق للتزيين.

ثلاث أكواب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الهريسة السورية بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نضع ثلاثة أكواب من السميد الخشن وثلاثة ملاعق كبار من حليب البودرة في إناء عميق، ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ونقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن على خليط الماء والسكر الدافئ ونتركها حتى تذوب، ثم نضيفها على المكونات الجافة مع التقليب الجيد. نغطي الإناء ونترك خليط الهريسة على الأقل لمدة 3 ساعات حتى نحصل على أفضل نتيجة. نقوم بتوزيع الخليط في صينية مدهونة بالطحينة والسمن ونقسمه إلى مربعات متساوية، ثم نزينها بالفستق على أو حسب الرغبة. ندخل الصينية فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، ويكون الخبز من أسفل فقط حتى تأخذ الأطراف اللون الذهبي، ثم نشعل الشواية حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى مدة الخبز حوالي 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

طريقة عمل شربات الهريسة السورية

عند تحضير الشربات نضع ثلاثة أكواب من السكر وكوبين من الماء في إناء، ثم نضعه على نار عالية حتى يذوب السكر، بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونترك الخليط يغلي لمدة عشر دقائق على نار هادئة، ثم نطفئ النار ونضيف ملعقة كبيرة من السمن، ونسقي الهريسة بالقطر الساخن فور خروجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها بألف هنا.