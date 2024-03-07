“الصفرا بكام النهارده ” سعر طن الذرة الصفراء اليوم الخميس 7 مارس 2024 في الأسواق ..أسعار جميع الأنواع

تزايدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن قيمة طن الذرة الصفراء في مصر ليوم الخميس الموافق السابع من مارس للعام ألفين وأربعة وعشرين، تُعد الذرة الصفراء واحدة من المواد الأساسية في البلاد، لما لها من دور هام في عدد كبير من القطاعات الصناعية، مثل صناعة الأعلاف، ونتيجةً لذلك فإن أي زيادة في سعر الدولار قد تتسبب في رفع أسعار اللحوم والدواجن، ومن خلال هذا المقال سنقوم برصد وتحديث أسعار الذرة الصفراء وكذلك البيضاء اليومية.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

يبدي العديد من التجار وأصحاب الأراضي الزراعية اهتماماً كبيراً بقيمة طن الذرة الصفراء في يوم الخميس الموافق 7 مارس لعام 2024، وقد جاء هذا الاهتمام إثر إطلاق جميع الشحنات التي كانت محتجزة في مختلف المرافئ، وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع العوائد بالعملة الأمريكية في الأيام الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومواد الإنتاج الأساسية، مما من المتوقع أن يساهم في استقرار الأسعار وتخفيضها، وقد لوحظ في الأيام الأخيرة تراجع في أسعار الذرة، وقد سُجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم كالتالي:

اليوم الخميس، بلغ سعر طن الذرة الصفراء القادمة من البرازيل حوالي 11500 جنيه مصري.

تم تسجيل سعر الذرة الصفراء من الأرجنتين بقيمة 11500 جنيه مصري في يوم الخميس.

وصلت تكلفة الذرة الصفراء الأرجنتينية من نوع الكورن فلاك إلى حوالي 13600 جنيه في يوم الخميس.

في يوم الخميس، وصلت تكلفة طن الذرة الأوكراني الأصفر إلى ما يقارب 10,200 جنيه.

وصل سعر الذرة الصفراء التركية اليوم يوم الخميس إلى حوالي 11600 جنيه.

تم تدوين سعر طن الذرة الصفراء المنتجة محلياً اليوم الخميس بقيمة تقريبية 16700 جنيه مصري.

سعر طن الذرة البيضاء اليوم

ونستعرض اليكم اليوم الخميس الموافق 7 من مارس لعام 2024، بلغ سعر طن الذرة البيضاء في الأسواق المحلية كما يلي:

في يوم الخميس، بلغت قيمة طن قشور فول الصويا حوالي 18,000 جنيه.

وصل سعر طن الذرة النوع الممتاز إلى 16700 جنيه في يوم الخميس.

وبالمثل، يُلاحظ أن قيمة الطن الواحد من مستخلص بذور القطن قد وصلت إلى حوالي خمسة وعشرين ألف جنيه في يوم الخميس.

كما تم تسجيل قيمة سعر طن الذرة البيضاء الذي تم إنتاجه محلياً اليوم في يوم الخميس، حيث بلغت 16800 جنيه مصري.

أسعار الأعلاف اليوم

استقرت تكلفة الأعلاف في السوق اليوم، الخميس الموافق لتاريخ 7 مارس لعام 2024، كما يلي: