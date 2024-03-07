“بسعر على قد الايد” مواصفات موبايل سامسونج a34.. اقوي كاميرا في التصوير..!!

تعتبر شركة سامسونج واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة الهواتف المحمولة، حيث تقدم للمستهلكين تشكيلة واسعة من الهواتف الذكية بمواصفات مميزة وأداء عالي, ومن بين هذه الهواتف الذكية التي تقدمها سامسونج، نجد هاتف Samsung A34 والذي يأتي بمواصفات متقدمة وسعر مناسب يجعله خيارا جذابا لعدد كبير من المستخدمين.

مواصفات الهاتف

هاتف Samsung A34 يأتي بتصميم أنيق وجذاب، حيث يتميز بشاشة عرض كبيرة بحجم 6.5 بوصة، مما يجعله مناسبا لمشاهدة الفيديوهات والألعاب بجودة عالية، كما يأتي الهاتف بتقنية الشاشة السوبر أموليد التي توفر ألوانا حية وصورا واضحة بدقة عالية، مما يجعل تجربة استخدام الهاتف أكثر إشراقا، ومن ناحية الأداء، يأتي هاتف Samsung A34 بمعالج قوي يضمن سلاسة التشغيل وسرعة الاستجابة، مما يجعله مناسبا للألعاب والتطبيقات المتعددة، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية، وفيما يتعلق بالكاميرا، يأتي هاتف Samsung A34 بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، تتيح للمستخدم التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة، كما يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل توفر صورا واضحة وجذابة.

بعض المواصفات الاخرى للجهاز