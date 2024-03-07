إعلان أسماء الاحتياط والمستبعدين من نتائج تعيينات عقود وزارة التربية في النجف بالعراق 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة النجف بأنها تستعد الآن لإطلاق كشوفات أسماء المقبولين وذلك عن مسابقة تعيينات عقود التربية وذلك سوف يتم اعتمادها رسميًا بعد الإنتهاء مباشرة من عملية الفرز والتدقيق، على أن يتم اعتمادها رسميًا خلال اليوم 7 آذار 2024، على أن يتم استبعاد كافة الغير متوافقين في المسابقة وفقًا للائحة الشروط المعلن عنها في توقيت التقديم، وسوف نوفر إليكم جميع البيانات المطلوبة والتفاصيل التي تخص نتائج تعيينات عقود وزارة التربية في النجف بالعراق.

أسماء الفائزين بالتعيين بصفة عقد في النجف

وإلى الآن لم يتم الإعلان عن أسماء المتقدمين على عقود تربية الـ 6000 درجة وظيفية ضمن الحصة المخصصة لمحافظة النجف، ونحن في إنتظار الإعلان عن أسماء المقبولين على أن يتم اعتماد النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية فقط كل ما يتطلب منك هو استخدام الإسم ورقم الطلب عبر الروابط الرسمية المعلن عنها.

رابط الإستعلام نتائج تعيينات عقود وزارة التربية في النجف

إليكم الخطوات الصحيحة من أجل الإطلاع على نتائج تعيينات عقود وزارة التربية في النجف لعام 2024، حيث يمكن للمتقدمين على الوظائف الـ 50 ألف درجة متابعة نتائجهم عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وزارة التربية والتعليم العراقية. اختر قسم “نتائج تعيينات عقود التربية 2024”. حدد المحافظة “النجف” كمكان تقديم الطلبات. قم بتحميل ملف يحتوي على أسماء الفائزين والمتأهلين للتعيين في الوظائف الشاغرة.

من خلال إتباع هذه الخطوات، يمكن للمتقدمين الحصول على المعلومات اللازمة حول نتائج تعييناتهم بسهولة