كم باقي على حساب المواطن الدفعة 76 تعرف على شروط حساب المواطن الجديدة

يعد حساب المواطن من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السُّعُودية، لذلك يتساءل المستفيدين من الحساب على موعد صرف الدعم، فدائمًا ما يبحثون عن كم يوم باقي على حساب المواطن؟ ، حيث يشكل لهم الدعم أهمية كبيرة، ولذلك تحرص الوزارة على تلبية احتياجاتهم دون أن يأخروا موعد الصرف بشكل متعمد، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على موعد صرف حساب المواطن وشروط الدعم وطرق التواصل مع القائمين على الحساب.

كم باقي عن حساب المواطن

تقرر لدى جميع المستفيدين من برنامَج حساب المواطن أن موعد صرف حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي إلا أن يصادف اليوم العاشر يوم عطلة رسمية أو إجازة في البنوك لإنه يتم تأخير موعد الحساب أو تقديمه، وهذا لم يحدث للدفعة الحالية 76 لأن يوم العاشر من الشهر الميلادي لم يصادف يوم إجازة أو عطلة رسمية.

دخول حساب المواطن

يمكن تسجيل الدخول إلى برنامَج حساب المواطن بعد التمديد الجديد للبرنامج للاستفادة منه باتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة حساب المواطن من هنــا. تسجيل الدخول بإنشاء حساب، أو التسجيل عبر النفاذ الوطني. يتطلب منك إدخال البينات الشخصية لدى الحساب. أرفق المستندات من خلال صفحة التسجيل. اضغط على تقديم الطلب.

سيتم مراجعة الطلب والتأكد من استحقاقك ومراسلتك بالنتيجة للحصول على الدعم.

رقم حساب المواطن

يمكنك التواصل مع برنامج حساب المواطن من أكثر من طريقة، للاستفسار عن أي أمر بخصوص الدعم ومن ذلك القنوات التواصل المباشر مع الحساب عبر الرقم التالي: 19912.

شروط حساب المواطن

يعد حساب المواطن من أقوى برامج الدعم في المملكة العربية السُّعُودية، وهو يعمل في إيطار معاير وشروط لتحقيق الهدف من وراءه، وتتضمن الشروط والمعاير ما يلي:

المتقدم للحساب سعودي الجنسية. مقيم في المملكة بشكل دائم. لا يتجاوز مجموع راتب الحد الأدنى المانع. لا يسكن دور الإيواء الحكومية. أن يقدم جميع المستندات المطلوبة.

كما يمكن للمستفيد من الحساب أن يستعلم عن أهلية استحقاقه وموعد الصرف ومبلغ الصرف من خلال حاسبة حساب المواطن، فبل تسجيل الدخول.