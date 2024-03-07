هل هلاك يا رمضان.. صور وعبارات تهنئه بمناسبه شهر رمضان 2024 للأهل والأصدقاء والأحبة “أرسلها للغاليين”

أيام قليلة تفصل بيننا وبين الشهر المبارك، وبالتزامن مع قرب قدومه نجد المسلمون من كل مكان بالعالم يبحثون عن عبارات تهنئه بمناسبه شهر رمضان، وذلك للأهل والأصدقاء والأحبة، ونحن عبر موقع البديل نوضح لكم عبارات التهنئة وموعد رمضان 2024 في الدول العربية، تابعوا معنا.

تهنئه بمناسبه شهر رمضان

تعظيمًا لشعائر الله واحتفالًا بقدوم الشهر الكريم تستعد الأسر من كل مكان بالعالم بشراء الزينة لشهر رمضان المبارك وتزين المنازل والشوارع بها، كما يقوم الأهل والأصدقاء والأحبة بإرسال عبارات وصور التهنئة لقدومه، وتأتي عبارات التهنئة على النحو التالي:

كل عام وأنتم بخير.

رمضان مبارك.

عساكم من عواده.

مبارك الشهر عليكم.

هل هلالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم وعساكم من عواده.

بلغنا الله وإيام صيام هذا الشهر المبارك وقيامه.

اللهم أهله علينا بالأمن والخير واليمن والبركات.

اللهم سلمان لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلًا يارب العالمين.

اللهم أهل شهر رمضان علينا بالخير واليمن والبركات وجعلنا من الفائزين به بعفوك ورضاك.

صور تهنئة شهر رمضان المبارك

من ضمن أشكال تهنئه بمناسبه شهر رمضان هي إرسال الصور المكتوب عليها رمضان كريم وإرسالها للأحبة والأصدقاء أيضًا، وتأتي بعض الصور كالتالي:

موعد شهر رمضان 2024

حتى الآن لم يتم تحديد موعد بداية شهر رمضان المبارك هذا العام، حيث مفترض أن الأحد القادم سوف يتم التعرف على رؤية هلال رمضان ومعرفة موعد رمضان 2024 في كل الدول العربية، ولكن أشارت الحسابات الفلكية إلى أن الشهر الكريم بدايته في كل الدول العربية يوم الاثنين القادم الموافق 11 من شهر مارس من عام 2024.