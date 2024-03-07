“هتسجل وانت في مكانك” خطوات التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الاسكان العراقي 2024.. قوم سجل والحق القرض..!!

تقديم القروض الالكتروني هو عملية تسهل الحصول على التمويل اللازم لشراء او بناء منزل في العراق واحد من الجهات التي توفر هذه الخدمة هو صندوق الاسكان العراقي، الذي يعتبر من اهم المؤسسات المالية في البلاد التي تعمل على توفير التمويل العقاري للمواطنين، في العام 2024 قرر صندوق الاسكان العراقي اتخاذ خطوة نحو التحول الرقمي وتبسيط عملية القروض من خلال تقديم خدمة التقديم الالكتروني، تأتي هذه الخطوة في اطار جهوده لتحسين وتسريع عملية منح القروض وزيادة فعالية الخدمة المقدمة للمواطنين العراقيين.

من فوائد التقديم الالكتروني لقروض صندوق الاسكان العراقي في عام 2024

السهولة والسرعة تقديم القروض الالكتروني يسهل على المواطنين الوصول الى الخدمة واكمال جميع الاجراءات بسرعة وبسهولة لم يعد من الضروري الذهاب شخصيا الى فروع الصندوق لتقديم الوثائق وانتظار الموافقة، عبر الرابط الإلكتروني.

الشفافية تقديم القروض الالكتروني يزيد من شفافية عملية الحصول على التمويل، حيث يمكن للمستفيدين متابعة حالة طلبهم ومعرفة متى سيتم اتخاذ القرار بشأنه.

تقليل الاجراءات الورقية مع التقديم الالكتروني، تتمكن العملية من تقليل الاجراءات الورقية والحفاظ على البيئة والموارد.

سهولة الوصول بفضل التقديم الالكتروني، بات بالامكان للمواطنين الحصول على القروض بغض النظر عن مكان تواجدهم في العراق، مما يزيد من فرص الحصول على التمويل بطريقة سهلة وميسرة.

خطوات التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الاسكان العراقي 2024