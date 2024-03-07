“مبارك عليكم 100000 دينار”موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، مع حلول شهر رمضان المبارك يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، والتي تعد من أهم الأمور التي بدأت تشغل بال عدد كبير من المتقاعدين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل……
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024
حيث صرحت وزارة المالية عن صرف زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين في العراق 024، بحوالي 1000000 دبنار عراقي، للمتقاعدين الذي يتقاضون مليون دينار ، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم صرف هذه الزيادة على المواطنين خلال الأيام المثبلة، كما يمكن للمتقاعدين في شتى المحافظات العراقية أن يستعلموا عن موعد صرف الزيادة من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:
خطوات الاستعلام عن رواتب المتعاقدين في العراق 2024
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية على الإنترنت.
- الدخول على قسم الخدمات الالكترونية.
- ثم اضغط على خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- ادخل جميع البيانات المطوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.
- سوف تظهر أمامك تفاصيل راتب المتقاعد بالزيادة الجديدة.
موعد تطبيق الزيادة على رواتب المتقاعدين في العراق 2024
ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الديدة على رواتب المتقاعدين في شتى المحافظات العراقية خلال الشهر المقبل، والتي جاءت كالتالي:
- 500 ألف دينار عراقي بدلاً من 300 ألف دينار عراقي.
- المتقاعدين الذين يتقاضون 500 ألف دينار سوف تصل مرتباتهم إلى 600 ألف دينار عراقي.
- فيما بلغ راتب المتقاعد الذي يحصل على سبعمائة الف دينار عراقي بعد الزيادة المطبقة ليصبح 800 ألف دينار عراقي.
- أما المتقاعدين الذي يتقاضون 750 ألف دينار عراقي إلى 850 ألف دينار عراقي .