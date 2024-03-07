خدمة العراق هويتي.. رابط أسماء المشمولين بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية 2024

أعلن السيد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الإجتماعية، عن إطلاق خدمة “العراق هويتي” التي توفر إصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجانا للمستفيدين من نظام الحماية الإجتماعية، بالتعاون مع فريق التواصل الإلكتروني في مكتب رئيس الوزراء، وذلك بهدف إصدار البطاقة الوطنية الموحدة مجانا للمستفيدين من نظام الحماية الإجتماعية وأبنائهم، هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية المتنوعة، مثل تسهيل الحصول على المساعدات المالية، واستخراج بطاقة هوية وطنية مجانية وتسجيلهم في نظام الحماية الإجتماعية، وذلك دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية.

رابط أسماء المشمولين بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة 2024

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن أسماء الأشخاص الذين سيتم إصدار بطاقة الهوية الوطنية الموحدة لهم ستكون متاحة على شكل دفعات، وقد تم بالفعل الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى لجميع المستفيدين وأبنائهم من راتب الحماية الاجتماعية مجانا لمن لم يحصلوا على البطاقة الوطنية من قبل من خلال خدمة “العراق هويتي”، ودعا الوزير جميع المستفيدين الذين تم الإعلان عن أسمائهم في الدفعة الأولى المعلنة من هذا الرابط.

سيتم دعوة الأفراد المؤهلين لزيارة أقسام الحماية الإجتماعية لتلقي استمارة الحاسبة ومراجعة دوائر مديرية الأحوال المدنية في الرصافة والأعظمية يوميا من الساعة 3.00 حتى الساعة 5.00 مساءا، بإستثناء يومي الجمعة والسبت، سيتم إستقبال الأفراد المستفيدين ابتداء من يوم الأحد 10 مارس 2024، ويجب علي الأسر التي لم تحصل على البطاقة الوطنية والتي تم الإعلان عن أسمائها في الوجبة الأولى المنشورة من خلال الرابط الذي تم ذكره، الذهاب إلى أقسام الحماية الإجتماعية لاستلام استمارة الحاسبة ليتمكنوا من مراجعة دوائر مديرية الأحوال المدنية، يتمتع البرنامج الحكومي بدعم رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وإشرافه لدعم الأسر الفقيرة التي تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي.

الفئات المستفيدة من خدمة العراق هويتي

تم تحديد الفئات المستفيدة من خدمة العراق هويتي من قبل وزارة العمل على النحو التالي: