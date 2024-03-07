100 ألف في حسابك “وزارة المالية” تُعلنها رسميًا.. متى موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالعراق

أصبحت رواتب المتقاعدين في العراق، هي الشغل الشاغل لعدد كبير من الأشخاص المشتركين في هيئة التقاعد، فضلاً عن أن مرتبات المواطنين لهذه الجهة تأتي بالزيادات الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، حيث إن هذه الزيادة يتم العمل على صرفها مع الرواتب الأساسية بحيث يتمكن جميع المعنيين بالصرف بالحصول عليها في المواعيد الرسمية التي تُحدده وزارة المالية العراقية.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في البلاد، فضلاً عن أن هناك توقعات تُشير لتوزيع الرواتب يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024، وهو يوم عمل رسمي في دولة العراق، على أن يحصل على الراتب جميع المعنيين بالصرف وبالزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة، في إطار تخفيف العبء الاقتصادي عن جميع المواطنين، وفي ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-