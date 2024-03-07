منحة عمال اليومية.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 للحصول على 1000 جنيه عبر القوى العاملة

ييحث العديد من الأشخاص عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 الذي يجب التسجيل من خلاله للحصول على هذه المنحة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، ومن المعروف أن قيمة المنحة المقرر صرفها هي 1000 جنيه، يتم تقديمها على دفعتين، كل دفعة تكون بقيمة 500 جنيه، وتصرف على مدى شهرين، ووفقاً لإعلان وزارة العمل والقوى العاملة. من المتوقع أن تصرف المنحة خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل بداية شهر رمضان المبارك.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يمكنك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من خلال رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 من خلال

اتباع الخطوات التالية التي أعلنت من وزارة القوى العاملة المصرية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوي العاملة.

انقرعلى خيار “تسجيل القوى العاملة” وانتقل بعد ذلك إلى بيانات العمالة الغير منتظمة”.

سجل الدخول إلى الموقع من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.

انقر بعد ذلك على “تسجيل الدخول”.

إذا لم يكن لديك حساب بعد، اختر “تسجيل الدخول لأول مرة”.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل: الجنس، محل الإقامة المسجل على البطاقة الشخصية، الحالة الاجتماعية، مهنة العامل، وقيمة الدخل الشهري للأسرة.

ارفق صورة من بطاقة الرقم القومي من الأمام والخلف.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

أرسل الطلب للجهات المختصة لمراجعته ودراسته.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك التسجيل بسهولة للحصول على المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة المصرية للعمالة الغير منتظمة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

هناك العديد من الشروط التي تمكن المتقدمين من الحصول على هذه المنحة، وهي: