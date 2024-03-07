مفاجأة العيد جت من جديد .. بشاير الخير وصلت ومرتبك هيبقى 10000 جنية.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة + جدول المرتبات الجديد.. وزارة المالية توضح

تنشغل العديد من المواطنين والعاملين بشكل كبير بمعرفة توقيت صرف مرتبات شهر أبريل، حيث تسعى الحكومة المصرية بجد لتعزيز دعمها الكبير للموظفين والمتعاقدين، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان 2024 والذي من المقرر أن يكون في يوم 11 مارس 2024، شهدت عمليات البحث زيادة بناءً على الرغبة في معرفة تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل، وذلك بشكل خاص بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

فيما يتعلق بتوقيت صرف مرتبات شهر أبريل، من المتوقع أن يتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة المقررة لهذا الشهر، بعد أن تم صرفها في شهر مارس 2024، وفيما يلي جدول صرف الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي، حيث من المقرر تطبيق زيادة المرتبات الجديدة على مرتبات شهر إبريل 2024، والتي بدأت فعليًا في مارس 2024، بدأت عمليات صرفها يوم الخميس 21 مارس 2024، وعلى الرغم من عدم وجود توضيح رسمي من وزارة المالية حول هذا الأمر حتى الآن، إلا أنه عند إعلان المالية الحقيقة، سيتم صرف المرتبات قبل الموعد المحدد في 21 مارس.

صرف مرتبات شهر أبريل 2024

من المتوقع صرف مرتبات شهر مارس بعد الزيادة الأخيرة المعلنة بشكل فعلي للقطاع الحكومي. بخصوص موعد صرف المرتبات لشهر مارس، وبعد إعلان الزيادة الأخيرة المقررة بداية من هذا الشهر، قدمت وزارة المالية توضيحًا حول تواريخ الصرف، من المزمع أن تبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الخميس 21 مارس، وتستمر لمدة خمسة أيام، حتى الأربعاء 27 مارس 2024، حتى اللحظة، لم تصدر أي جهة رسمية أي قرار بتقديم مواعيد صرف مرتبات شهر مارس قبل قدوم شهر رمضان الكريم، بناءً على ذلك، يتوقع أن تتم عملية صرف المرتبات وفقًا للجدول الذي أعلنته وزارة المالية المصرية دون أي تعديل حتى الآن.

جدول مرتبات شهر مارس 2024

بعد شرح جدول زيادة الرواتب، يظهر جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة على النحو التالي:

العاملون بالدرجة الوظيفية الممتازة: سيحصلون على 12,200 جنيه.

العاملون بالدرجة الوظيفية العالية: سيحصلون على 10,200 جنيه.

العاملون بالدرجة المدير العام: سيحصلون على 9,200 جنيه.

الدرجة الأولى: ستكون 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: ستكون 8,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: ستكون 7,500 جنيه.

الدرجة الرابعة: ستكون 7,000 جنيه.

الدرجة الخامسة: ستكون 6,500 جنيه.

الدرجة السادسة: ستكون 6,000 جنيه.

من المتوقع صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة لجميع العاملين في الدولة بعد تحقيق زيادة المرتبات المُقررة والأخيرة في شهر مارس، يجدر بالذكر أن وزارة المالية لم تصدر الكتاب الدوري لمواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024 حتى الآن، ولكن يُتوقع الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة.