“السكر والزيت هيبقو بالكوم عندك”.. تعرف على حقيقة زيادة الدعم على التموين قبل شهر رمضان.. هي دي الاخبار ولا بلاش..!!
ازدادت حاجة العديد من الأسر في العديد من البلدان إلى الدعم الحكومي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، ومن بين هذه البلدان تلك التي توفر بطاقات تموين للمواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمواد الأساسية ومن أبرز هذه البلدان هي دولة الكويت التي تقرر زيادة الدعم على بطاقات التموين قبل شهر رمضان المبارك في عام 2024.
زيادة الدعم على التموين
زيادة الدعم على التموين خبر غير صحيح، تأتي زيادة الدعم على بطاقات التموين ضمن جهود الحكومة لتخفيف العبء عن كامل المواطنين وتوفير حياة كريمة للجميع، فقد تم اتخاذ هذا القرار بناء على الدراسات والتحليلات التي تشير إلى زيادة التكاليف اللازمة لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان، حيث تصاعدت أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن الدعم على بطاقات التموين ليس مجرد توزيع للأموال، بل يأتي مرتبطا بإجراءات وبرامج توعوية لتحسين استخدام هذه الدعم وضمان استفادة الأسر المستحقة بشكل أفضل ويتمثل هذا الدعم في تقديم بطاقات تموين تسمح للأسر بشراء مجموعة محددة من السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مخفضة عن طريق الصراف الآلي.
اسعار السلع التموينية
- يتوفر دقيق معبأ بالكيلو بسعر يبلغ 18 جنيه داخل نظام التموين.
- زيت الطعام متاح بزجاجة بسعر 30 جنيه في نظام التموين.
- يمكن الحصول على أرز معبأ بالكيلو بسعر 12.60 جنيه داخل نظام التموين.
- متوفر مكرونة معبأة بوزن 400 جرام بسعر 6.50 جنيه داخل نظام التموين.
- يتاح الفول المعبأ بنصف كيلو بسعر 9 جنيهات في نظام التموين.
- يتوفر المكرونة بوزن 800 جرام بسعر 13 جنيه داخل نظام التموين.
- يمكن الحصول على عدس مجروش بنصف كيلو بسعر 10 جنيهات داخل نظام التموين.