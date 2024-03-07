“السكر والزيت هيبقو بالكوم عندك”.. تعرف على حقيقة زيادة الدعم على التموين قبل شهر رمضان.. هي دي الاخبار ولا بلاش..!!

ازدادت حاجة العديد من الأسر في العديد من البلدان إلى الدعم الحكومي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، ومن بين هذه البلدان تلك التي توفر بطاقات تموين للمواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمواد الأساسية ومن أبرز هذه البلدان هي دولة الكويت التي تقرر زيادة الدعم على بطاقات التموين قبل شهر رمضان المبارك في عام 2024.

زيادة الدعم على التموين

زيادة الدعم على التموين خبر غير صحيح، تأتي زيادة الدعم على بطاقات التموين ضمن جهود الحكومة لتخفيف العبء عن كامل المواطنين وتوفير حياة كريمة للجميع، فقد تم اتخاذ هذا القرار بناء على الدراسات والتحليلات التي تشير إلى زيادة التكاليف اللازمة لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان، حيث تصاعدت أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن الدعم على بطاقات التموين ليس مجرد توزيع للأموال، بل يأتي مرتبطا بإجراءات وبرامج توعوية لتحسين استخدام هذه الدعم وضمان استفادة الأسر المستحقة بشكل أفضل ويتمثل هذا الدعم في تقديم بطاقات تموين تسمح للأسر بشراء مجموعة محددة من السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مخفضة عن طريق الصراف الآلي.

اسعار السلع التموينية