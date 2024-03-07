ابسط ياعم قربت تصرف .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 + كيفية الاستعلام .. شبرق على عيالك

في الحقيقة أنه على حسب البيانات الواقعية يعتبر موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 هي الشغل الشاغل لكثير من المواطنين في هذا الوقت الجاري اذ انه يكون من ضمن أهم القضايا الأساسية التي يعتني بها المواطنين كذلك انهم يقومون بالتساؤل بشكل دائم عن خطوات الاستعلام عن تلك الرواتب وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل وأيضا الخطوات اللازمة للاستعلام عنها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

في الحقيقة ان وزارة المالية قامت بالتأكيد على زيادة جديدة تخص رواتب المتقاعدين بدولة العراق ومن المعروف أنه يتم التساؤل بشكل دائم ومستمر من جانب العديد من الأشخاص حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وتجدر الإشارة بان وزارة المالية قد بينت هذا الموعد، ومن الجدير بالذكر انه من الممكن ان يتم الاستعلام عن هذا الموعد بكل سهولة ويسر من خلال السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة المالية بدولة العراق من هنا.

الخطوة الثانية الذهاب الى ايقونة الخدمات الإلكترونية

الخطوة الثالثة الضغط على زر استعلام رواتب المتقاعدين

الخطوة الرابعة تدوين كل المعلومات الشخصية التي تتعلق بك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها

الخطوة الأخيرة النقر على ايقونة استعلام.

الزيادة المطبقة على رواتب المتقاعدين في العراق

في الحقيقة أن هناك زيادة جديدة تم تطبيقها من جانب وزارة المالية على الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بدولة العراق في كل المحافظات والتي تكون متمثلة في كل ما يلي: