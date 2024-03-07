لحمته احلى واطعم من الفراخ بكتير .. اسعار البط اليوم في مصر الخميس 7 مارس 2024 للمستهلك في الاسواق .. البلدي – المسكوفي – المولار – البغال – الفرنساوي.. اعرف الكيلو بكام

تتزايد بشكل ملحوظ عمليات البحث اليوم من قِبل العديد من المواطنين لمعرفة أسعار البط في مصر يوم الخميس 7 مارس 2024، يلاحظ تراجعًا طفيفًا في أسعار البط اليوم مقارنةً بآخر التسجيلات، حيث بلغ سعر البط البلدي اليوم حوالي 120 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد، يستعرض مقالنا هذا عبر موقعنا الإخباري البديل كل تفاصيل أسعار البط وكتاكيت البط اليوم، فتابع معنا للحصول على المزيد من المعلومات.

اسعار البط اليوم الخميس 7 مارس

مع تزايد عمليات البحث اليوم حول اسعار البط اليوم في مصر، يوم الخميس 7 مارس 2024، جاءت الأسعار اليوم كالتالي:

سعر البط البلدي اليوم بلغ حوالي 120 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

سعر البط المسكوفي اليوم بلغ حوالي 95 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

سعر البط المولار اليوم بلغ حوالي 90 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

سعر البط البغال اليوم بين 85 إلى 90 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

سعر البط الفرنساوي اليوم بين 70 إلى 80 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

سعر كتكوت البط اليوم

فيما يتعلق بسعر كتاكيت البط اليوم الخميس 7 مارس 2024، جاءت أسعار الكتاكيت على النحو التالي: