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أسعار بعض الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7 مارس 2024

shehabelgobaryph2منذ 11 دقيقة
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في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 فبراير 2024، شهدت أسواق الجملة في مصر تبايناً واضحاً في أسعار الخضروات والفاكهة، وجاءت الأسعار كالتالي وفقاً للتقرير التالي.

أولا أسعار الخضروات

  • الطماطم: ارتفع سعرها بمقدار جنيه ونصف ليصل بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • البطاطس: شهدت زيادة بقيمة 1.5 جنيه لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيه للكيلو.
  • البصل: صعدت أسعاره بمقدار 3 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 24 جنيه للكيلو.
  • الكوسة: تراجع سعرها بقيمة جنيه واحد لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها للكيلو.
  • الجزر: زادت أسعاره بمقدار 50 قرشاً لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو.
  • الفاصوليا: ارتفعت لتتراوح بين 21 إلى 25 جنيها للكيلو.
  • الباذنجان: زاد سعره بمقدار 50 قرشاً ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • الفلفل الرومي: ارتفع سعره بمقدار جنينين ليتراوح بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو.
  • الفلفل الحامي: زاد سعره بمقدار 50 قرشاً ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • الملوخية: تراجعت أسعارها بمقدار 3 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.
  • الخيار البلدي: ارتفع سعره بمقدار جنينين ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها للكيلو.

ثانياً أسعار الفاكهة

  • البرتقال البلدي: استقر سعره بين 5.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • اليوسفي: تراجع سعره بمقدار 1.5 جنيه ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • الليمون البلدي: تراجع سعره بمقدار جنينين ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها للكيلو.
  • الجوافة: تراجعت أسعارها بمقدار جنيه لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها للكيلو.
  • الرمان: ارتفع سعره بمقدار جنينين ليتراوح بين 12 إلى 24 جنيها للكيلو.
  • الفراولة: زادت أسعارها بمقدار جنيه لتتراوح بين 16 إلى 22 جنيها للكيلو.
  • الكانتالوب: استقر سعرها بين 7 إلى 11 جنيها للكيلو.
  • البطيخ: استقر سعره بين 16 إلى 24 جنيها للكيلو.
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shehabelgobaryph2منذ 11 دقيقة
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