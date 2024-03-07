أسعار بعض الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7 مارس 2024

في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 فبراير 2024، شهدت أسواق الجملة في مصر تبايناً واضحاً في أسعار الخضروات والفاكهة، وجاءت الأسعار كالتالي وفقاً للتقرير التالي.
أولا أسعار الخضروات
- الطماطم: ارتفع سعرها بمقدار جنيه ونصف ليصل بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.
- البطاطس: شهدت زيادة بقيمة 1.5 جنيه لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيه للكيلو.
- البصل: صعدت أسعاره بمقدار 3 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 24 جنيه للكيلو.
- الكوسة: تراجع سعرها بقيمة جنيه واحد لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها للكيلو.
- الجزر: زادت أسعاره بمقدار 50 قرشاً لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو.
- الفاصوليا: ارتفعت لتتراوح بين 21 إلى 25 جنيها للكيلو.
- الباذنجان: زاد سعره بمقدار 50 قرشاً ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.
- الفلفل الرومي: ارتفع سعره بمقدار جنينين ليتراوح بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو.
- الفلفل الحامي: زاد سعره بمقدار 50 قرشاً ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.
- الملوخية: تراجعت أسعارها بمقدار 3 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.
- الخيار البلدي: ارتفع سعره بمقدار جنينين ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها للكيلو.
ثانياً أسعار الفاكهة
- البرتقال البلدي: استقر سعره بين 5.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.
- اليوسفي: تراجع سعره بمقدار 1.5 جنيه ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.
- الليمون البلدي: تراجع سعره بمقدار جنينين ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها للكيلو.
- الجوافة: تراجعت أسعارها بمقدار جنيه لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها للكيلو.
- الرمان: ارتفع سعره بمقدار جنينين ليتراوح بين 12 إلى 24 جنيها للكيلو.
- الفراولة: زادت أسعارها بمقدار جنيه لتتراوح بين 16 إلى 22 جنيها للكيلو.
- الكانتالوب: استقر سعرها بين 7 إلى 11 جنيها للكيلو.
- البطيخ: استقر سعره بين 16 إلى 24 جنيها للكيلو.