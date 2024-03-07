ثبتت الرؤيا.. موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤ دون تبكير في هذا الموعد شاملًا الزيادة 50% لجميع القطاعات

مرتبات شهر مارس 2024 هي أولى الشهور التي يتم صرف فيها الزيادة المقررة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولهذا نجد الموظفين والموظفات من كل القطاعات الحكومية يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤، وهل سيتم تبكير الموعد للصرف قبل شهر رمضان؟ أم تنزل المرتبات في موعدها، ونوضح لكم هذا بتقرير اليوم عبر “البديل” فتابعوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤

انتشرت بعض الأخبار بين الموظفين بأن مرتبات شهر مارس سيتم صرفها باكرًا قبل شهر رمضان المبارك، ولكن وضحت المالية المصرية أن الموعد لن يتم تبكيره، حيث لم يصدر أي قرارات حول التبكير وعلى أساسه يبقي الوضع كما عليه والصرف يكون يوم الحادي والعشرين من الشهر الميلادي، وسوف يتم الصرف في المواعيد التالية:

بداية الإيداع الخميس ما بعد القادم الموافق 21 مارس 2024.

الصرف مستمر لخمس أيام، حيث آخر يوم للصرف الأربعاء يوم 27 مارس 2024.

ويُصرف الراتب في حسابات الموظفين البنكية، حيث السحب يكون من داخل فروع البنوك، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، وأيضًا من داخل فروع بنك ناصر لمن لديهم قروض على رواتبهم.

زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين

وضحنا لكم موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤، وبالنسبة لزيادة الأجور، فهي زيادة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي بنسبة 50%، حيث رفع معاليه الحد الأدنى لأجور الموظفين ليكون 6000 آلاف جنيه لأقل درجة، ووفقًا لتلك الزيادة، فإن قيمة زيادة مرتبات الموظفين لمارس فقط بمبلغ يبدأ من أول 1000 جنيه وإلى مبلغ 1200 جنيه، وذلك وفقًا لدرجة الموظف الوظيفية.