نزلها من دلوقتي.. تردد قناة mbc مصر الجديد 2024 لمشاهدة مسلسل المداح في رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ويتطلع عشاق المسلسلات الرمضانية إلى الحصول على تردد قناة MBC مصر حيث يُعرض العديد من الأعمال الرمضانية المثيرة، وتحتل قناة MBC مصر، المعروفة باسم “MBC مصر”، عدد من المسلسلات الشيقة والمثيرة والمختلفة ما بين الإجتماعية والكوميدية والدرامية والتاريخية، التي ستشارك في سباق رمضان 2024، بالإضافة إلى البرامج الدينية، كما وتتميز القناة بجودة عالية للبث وإمكانية مشاهدتها على منصات التواصل الاجتماعي ولذلك يزداد البحث الآن عن ترددها، وسوف نتناول معكم تردد القناة الجديد في الأسطر القادمة، لذا يرجى متابعتنا.

تردد قناة mbc مصر الجديده 2024

هذه القناة تعتبر واحدة من أهم وأفضل القنوات المصرية التي تقوم بعرض العديد من المسلسلات الحصرية والمتميزة خلال شهر رمضان كل عام، لهذا السبب، يحاول العديد من الأشخاص البحث عن تردد القناة لمشاهدة أفضل البرامج التلفزيونية من خلاله بشكل مجاني، وسوف نقدم لكم التردد كالتالي

تردد قناة mbc مصر الجديد 2024 علي نايل سات

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة 11470.

تردد قناة mbc مصر الجديد 2024 علي عرب سات

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة 11270.

مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العشق علي قناة mbc مصر

يتم عرض مسلسل المداح الجزء الرابع “أسطورة العشق” على قناة MBC مصر، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل

النجم حماده هلال.

هبة مجدي.

مي سليم.

فتحي عبد الوهاب.

وسهر الصايغ.

صبحي خليل.

خالد سرحان.

حنان سليمان.

تامر شلتوت.

محمد عز.

وهو جزء من سلسلة تتحدث عن الجن ويعتبر استكمالاً للأجزاء السابقة.

أبرز مسلسلات رمضان 2024 على قناة MBC مصر

مسلسل صلة رحم .

مسلسل الحشاشين.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

مسلسل العتاولة.

مسلسل كوبرا.

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة إم بي سي مصر على الريسيفر من خلال إتباع الإرشادات التالية: