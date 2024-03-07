خطوات التسجيل في دعم ساند للنساء 1445 …. والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من النساء عن خطوات التسجيل في دعم ساند للنساء 1445، الذي يوفر عدد من الامتيازات للنساء المعيلات في حالة فقدان العمل أو عدم وجود دخل شهري، وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في برنامج ساند وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية …..

خطوات التسجيل في دعم ساند للنساء 1445

حيث يمكن للسيدات السعوديات التسجيل في دعم ساند والاستفادة بالدعم المالي الذي تقدمه الحكومة السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لنظام ساند على الإنترنت.

ثم اضغط على خدمة الأفراد.

ادخل رقم الهوية الوطنية البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ادخل رقم الحساب البنكي الخاص بك.

واضغط على “حفظ البيانات”.

سوف تصل لك رسالة تأكيد بعد اتمام عملية التسجيل.

في حالة قبول الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بقبول الطلب وموعد صرف الدعم.

شروط التسجيل في دعم ساند للنساء

يجب أن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية.

ألا يقل سن المتقدمات عن 60 عام.

أن تكون المتقدمة مقيمة في المملكة السعودية إقامة دائمة.

يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك.

وأخيراً ألا يكون للمتقدمة دخل شهري ثابت.

الأوراق المطلوبة للتقديم في دعم ساند

وأعلنت الحكومة السعودية عن الالتزام بتقديم عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة وهي: