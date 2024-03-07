حقيقة تغير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 | استعلام حساب المواطن برقم الهوية + وتأكد من الاستحقاق ويوم الصرف

وضعت زارة الموارد البشرية مجموعة من الضوابط لمستفيدي حساب المواطن، لذلك يجب عليهم الاستعلام الدائم عن أهلية حساب المواطن وموافقة الشروط حتى لا يتوقف الدعم، وقد وفرت الوزارة طرق سهلة للتواصل مع البرنامج للتأكد من أهلية الاستحقاق، نتعرف عليها من خلال مقالنا التالي.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

تسهيل طرق التواصل مع حساب المواطن أمر ضروري قد وفرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الدعم، حيث يمكنك الاستعلام عن أهلية الاستحقاق وحالة الحساب من خلال رقم الهوية الوطنية باتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على حساب المواطن من هنــا. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على أيقونة استعلام عن حالة الحساب. يطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية. بعد الإدخال اضغط بحث. يعرض لك حالة الحساب وأهلية الاستحقاق.

الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان

ومن الأسئلة الشائعة التي يتساءل عنها المستفيدين من دعم حساب المواطن هي طريقة الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ولا تختلف هذه الطريقة عن السابقة، حيث يتم الدخول على حساب المواطن وكتابة بيانات المستفيد، ثم الدخول على دراسة الأهلية للتحقق من حالة الاستحقاق، والاطلاع على أسباب عدم الأهلية إن كانت الحالة غير مقبول، كما يمكن أيضا تقديم الاعتراض على النتيجة.

تحديث حساب المواطن

يمكن تحديث البيانات من حساب المواطن بطريقة بسيطة وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق حساب المواطن من هنــا. افتح التطبيق وسجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على أيقونة البيانات. قم بتحديث المعلومات المطلوبة، والتأكد من صحة جميع البيانات. اضغط تقديم الطلب.

بهذا تكون حدثت بينات حساب المواطن لضمان استمرار الدعم، كما يجب الاستمرار بالاستعلام عن حساب المواطن لتعديل أي بينات يتطلبها البرنامَج حتى لا تسبب في إيقاف الدعم.