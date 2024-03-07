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حافظ على أجهزتك! ٣ نصائح ذكية لحماية الأجهزة الكهربائية من انقطاع التيار
مع تكرار عملية انقطاع الكهرباء في كثير من المحافظات وتقديم شكاوى متعددة من المواطنين ل عن تسبب انقطاع الكهرباء في تلف الأجهزة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، مع انقطاع التيار الكهربائي ٣ حلول ذكية وفعالة لحماية الأجهزة الكهربائية.
٣ حلول ذكية وفعالة لحماية الأجهزة الكهربائية
يقدم الخبراء والمختصون بعض النصائح التي يجب اتباعها عند انقطاع الكهرباء للحفاظ على الأجهزة، وهي كما يلي:
- أول تلك الحلول هو الاعتماد على أجهزة الجهد العالي، والتي تحافظ على انتظام سير الكهرباء حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي ومن ثم الحفاظ على الأجهزة من التعرض إلى التيار الزائد أو المفاجئ، ومن ثم إطالة عمرها.
- وأيضا يمكنك الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من تكرار عملية انقطاع التيار الكهربائي من خلال الاعتماد على مقومات الجهد المنخفض.
- حيث تستخدم هذه الطريقة للحفاظ على الأجهزة الثقيلة والتي تحتاج إلى تيار كهربائي شديد.
- وتعمل هذه الحيلة على ثبات الجهد ومن ثم عدم الحاجة إلى فصل المقبس من التيار مع كل انقطاع للتيار الكهربائي.
- كما يمكنك أيضاً استخدام قواطع دوائر كهربائية للحرارة الشديدة، حيث تقوم هذه الدوائر بعمل حماية للأجهزة الكهربائية عند التعرض إلى تيار كهربائي شديد، أو غير منتظم.
- وليس ذلك فحسب بل إنها تقوم أيضاً بإرسال اشعارات من خلال اللمبات في حالة وجود تيار كهربائي غير منتظم.
- ومن أكثر أنواع الأجهزة الكهربائية التي تكون مزودة بكافة أشكال الحماية عند التعرض إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر هي أجهزة شنايدر إلكترونيك.
- كما أنها تحتوي أيضاً على مزايا عديدة يجعلها في مقدمة الأجهزة الكهربائية في جميع الأسواق.
- كما أنها أيضاً مزودة بمزايا تعمل على تقليل الطاقة ومن ثم توفير في استهلاك الكهرباء.
- وهي أيضاً منتجات تم تصميمها لتتناسب مع درجات الإجهاد الكبيرة والذي يؤدي إلى عمر اطول لها عن غيرها من الأنواع الأخرى.
- لذا يجب أن تحرص على اقتناء أجهزة كهربائية ذات جودة ومتانة عالية ومزودة بكل ما سبق.