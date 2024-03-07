” اتفرج مجاناً” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يتزايد شغف وحماس عشاق كرة القدم في كل ركن من أرجاء العالم، حيث يمكن مشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر علي عدد من القنوات المفتوحة المباراة من المقرر لها أن تقام في المملكة العربية سعودية وهي حدثًا رياضيًا هامًا لا يمكن تجاهله، يستقطب الجماهير من جميع أنحاء العالم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تم تحديد القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في كأس مصر، حيث أعلن تركي آل الشيخ في الساعات الأخيرة عن نقل المباراة عبر قناتي MBC مصر وأون سبورت. سيتم بث المباراة بصوت المعلق مدحت شلبي على القناتين في بث مشترك وإليك تردد قناة أون تايم سبورت التي ستنقل المباراة:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

وهنا تردد قناة MBC مصر التي ستنقل المباراة في السعودية:

التردد: 11823

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

اضبط أجهزتك الآن على تلك القنوات لتستمتع بمشاهدة المباراة النهائية المثيرة وتشجع فريقك المفضل في كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والاهلي

ستنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، أو الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب الأول بارك. يتسع الملعب لحوالي 25 ألف مشجع، وقد نفدت جميع التذاكر قبل أيام من بداية المباراة، مما يعني أن الملعب سيكون ممتلئًا حتى آخر المقاعد يجدر بالذكر أن الأهلي قد حصد لقب كأس مصر 38 مرة في تاريخه، بينما نجح الزمالك في الفوز باللقب 28 مرة. هذا يبرز حجم التنافس والتاريخ الغني بالإنجازات بين الفريقين في البطولة المحلية المرموقة.