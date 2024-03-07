جارتي السورية قالتلي عليها.. طريقة عمل البفتيك في رمضان هتحلي السفرة بأحلى أكل وعيالك هيعشقوه

مع اقتراب شهر رمضان المبارك ازدادت محركات البحث من قبل سيدات المنازل عن طرق مجربة لتخزين البفتيك، والذي يعتبر من الوجبات الأساسية التي لا غنى عنها في رمضان ويحبه الجميع، كما أنه يمكن تقديمها في العزومات المختلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تخزين البفتيك.

طريقة عمل البفتيك

يجب العلم أن البفتيك يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لدى الأطفال والكبار، يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير البفتيك في المنزل:

المكونات:

حبة من البصل المبشور. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. ملعقة من البابريكا. كوبين من البقسماط الناعم. نصف ملعقة من القرفة. نصف ملعقة من الزنجبيل. ثلاث بيضات. كوب من الدقيق. ملح. فلفل أسود.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق قومي بمزج كل من البيض والدقيق والقرفة والبصل والزنجبيل والملح والفلفل الأسود والبابريكا، يجب تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها.

قومي بتشكيل اللحمة المفرومة على شكل أقراص دائرية.

ثم ضعيها في مزيج الدقيق، كرري العملية حتى تنتهي من الكمية المتوفرة لديك.

ثم قومي بوضعه في أطباق فويل وضعيه في الفريزر، وبذلك يكون جاهز على القلى.

قومي بإخراجه قبل الاستخدام واقليه في الزيت وقدميه بجانب الطعام بالهناء والشفاء.

طريقة تخزين اللحمة المطبوخة