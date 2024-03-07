اسماء وجبة نقل النفوس الجديدة بالعراق 2024 البصرة والنجف وبغداد وباقي المحافظات

أصدرت وزارة الداخلية الوجبة الجديدة من نقل النفوس بما شملت جميع المحافظات العراق، فضلاً عن أن هذه الخدمة سهلت على جميع المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعلومات والبيانات الشخصية، إضافة إلى إمكانية التعديل على المستندات الشخصية كذلك بكل سهولة، ويمكن استخراج الكشوفات إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية استخراج وجبة نقل النفوس الجديدة 2024 بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبات الجديدة، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية في العراق.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول.

اختيار الوجبة التي عليها الدور.

تحديد المحافظة التي يُقيم بها المواطن.

القيام بإدخال اسم المواطن ورقم الهوية الساري.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتتمكن في النهاية استخراج جميع الكشوفات الخاصة بنقل النفوس.

وفي حالة إذا لم يكن اسمك بهذه الكشوفات، سيتم نزولك في الوجبات الجديدة، لذلك يُرجى متابعة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو بوابة المواطن الإلكترونية.

شروط التقديم في نقل النفوس 2024 بالعراق

تتمثل أهم شروط التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما يلي:-