تجرأت مزدلفة على دخول عالم كرة القدم الذي يهيمن عليه الرجال رغم المعارضة الشديدة من المجتمع ككل، ورغم تعرضها للانتقاد والتقليل من شأنها. وقد قادها شغفها باللعبة إلى الأمام وقادها شغفها باللعبة إلى الأمام وشركات مثل melbetegypt.com/ar تقود الطريق لعشاق الرياضة .

ظهرت لأول مرة مع المنتخب الوطني في سن 19 عاماً وسجلت 68 هدفاً في مسيرتها الكروية، ومثلت مصر في أربع بطولات كأس العالم وسبع بطولات كأس الأمم الأفريقية. نلقي نظرة على بعض الوجوه الأكثر شهرة للرياضيين العرب.

مزدلفة حسن السالم

مزدلفة هي منطقة واسعة بالقرب من مكة المكرمة مرتبطة بالحج. ووفقاً لما ذكره جبير بن مُطعم وأحمد بسندٍ متصلٍ عن جبير بن مُطعم، فقد أفتى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن من شاء أن يقف بمزدلفة فله أن يقف بها ما شاء ما دام وادي مُحَسِّر (بين مزدلفة ومنى). وكثيراً ما يجمع الحجاج المسلمون بين الصلاتين أثناء وقوفهم هنا. يُطلق على مزدلفة أيضًا اسم “جَمْع”، حيث تسمح هذه المنطقة للمسلمين بأداء صلاتين منفصلتين في وقت واحد أثناء الوقوف.

سعد الأنصاري

كان سعد الأنصاري شخصية بارزة في المجتمع العربي. كان لاعب كرة قدم محترفًا ومسلمًا متدينًا، قاد مكة ضد المشركين أثناء دفاعه عن الإسلام في معارك مثل أحد والخندق. كان سعد بن أبي وقاص من الأنصار، وكان من أهل الكرم والسخاء مع كل من يزوره، وكثيرًا ما استضاف الضيوف في بيته وأكرم ضيافتهم، كما كان يتصدق بالمال على الفقراء والمحتاجين.

والأنصار قبيلة عربية عريقة من القبائل العربية التي كانت من أوائل المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام، وقاتلوا في معاركه الأولى بل وقدموا التضحيات في سبيله. ويُعزى إليهم الفضل في نشر الإسلام في جميع أنحاء العالم، وقد اعترف المسلمون جميعًا – بمن فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه – بإسهاماتهم في هذا الدين.

وقد أظهر المتفرجون العرب في كأس العالم 2022 في قطر عداءً شديدًا لإسرائيل، مما يدل على أن اتفاقات إبراهيم لم تغير من آراء الناس تجاهها. وقد أشارت هند المري من مركز ابن خلدون في جامعة قطر إلى أن وسائل الإعلام الغربية لم تغطِ هذا الجانب بشكل موسع، كما أشارت إلى أن وسائل الإعلام القليلة تناولت التضامن الذي أبداه العديد من المتفرجين العرب تجاه فلسطين خلال هذا الحدث.

حسن السالم السالم السالم

مع دخول بطولة كأس العالم 2022 مرحلتها النهائية، أصبح مطار الدوحة يعجّ بمشجعي كرة القدم. حملوا معهم اللافتات والأعلام وجوازات السفر، ولكن الأهم من ذلك أنهم جميعاً حملوا معهم توقعات ألهب حماسهم الفوز الرائع الذي حققته السعودية على الأرجنتين.

كان الظهور الأول لتركي آل الشيخ، أحد المقربين من محمد بن سلمان، مؤثراً كمدرب لكرة القدم المصرية. استولى على نادي الأسيوطي سبورت من أسيوط في منطقة الدلتا وأعاد هيكلته تحت اسم جديد هو نادي بيراميدز إف سي مع شارة تحمل صورة أبو الهول كشعار له، ثم أطلق قناة تلفزيونية مطابقة تحاكي ناديي الأهلي والزمالك الكبيرين في القاهرة.

كان التغيير سريعاً ومثيراً. تم التعاقد مع العديد من اللاعبين بسرعة، بما في ذلك صالح الدوسري الذي أصبح بطلاً قومياً فورياً بتسديدته المذهلة بقدمه اليسرى في مرمى الأرجنتين والتي أبطلت تقدم ليونيل ميسي المستحق.

لم يكن آل الشيخ من الأشخاص الذين يحبون الدهاء، حيث شابت فترة عمله في بيراميدز جدلًا خارج الملعب. على سبيل المثال، قام بحملة تسويقية تشجع مشجعي الناديين الكبيرين في القاهرة على تغيير ولائهم وتشجيع بيراميدز بدلاً من ذلك. وعلاوة على ذلك، اتهم الاتحاد المصري لكرة القدم بتفضيل ناديي الكبيرين على بيراميدز في الوقت الذي انتقد فيه جداول المباريات علنًا. منذ مغادرته مصر للتركيز على مشروعه الإسباني – يحتل حاليًا المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى في دوري الدرجة الثانية.

خالد الأنصاري

ظهر محمود لأول مرة مع الفريق الأول للغرافة في 24 يناير 2009 خلال مباراة كأس اتصالات أمام الأهلي. جاء ظهوره الأول كبديل في الدقيقة 77 بعد خروج أحمد خميس كبديل. اشتهر محمود بدقة تمريراته ومهاراته في المراوغة وبراعته في تسجيل الأهداف، كما اشتهر كلاعب وسط هجومي فعال قادر على تنفيذ الركلات الركنية وركلات الجزاء أيضاً.

سجل محمود ستة أهداف في بطولة كأس الأمير عبد الله الفيصل للصداقة عام 2003، واستحق الاختيار في المنتخب الأولمبي العراقي. ثم قاد محمود منتخب بلاده إلى الفوز ببطولة كأس آسيا الافتتاحية في كأس آسيا وشغل منصب قائد الفريق بعد ذلك.

يمثل كأس العالم 2022 في قطر لحظة فارقة في كرة القدم، ولكن هذا ليس سوى جزء من التغييرات التي طرأت على هذه الرياضة. إذ ينجذب لاعبو الدوري السعودي للمحترفين الذين يلعبون عادةً في أوروبا بشكل متزايد نحو هذا الدوري بدلاً من ذلك، مما يغيّر المشهد.

تواجه المملكة العربية السعودية نصيبها من المشاكل عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لكن حكومتها أدركت أن كرة القدم وسيلة فعالة لإحداث تغيير اجتماعي – فقد حقق الاستثمار في اللعبة عائدات كبيرة في السياحة والاستثمارات وعائدات التصدير.