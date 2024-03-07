لسة برضو بيجروا ورا بعض .. اضبط تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات + مميزات القناة .. ابنك مش هيقوم من قدام التلفزيون

يبحث الآباء عن تردد قناة توم وجيري، حيث إن تلك القناة تكون من بين القنوات المميزة التي يفضلها عدد كبير من الأطفال الصغار كذلك أن تلك القناة تكون بتقديم سلسلة هائلة من المسلسلات الكرتونية المعروفة والمشهورة من ضمنها كرتون توم وجيري وغيرهم من أفلام الكرتون الأسرة ومن الجدير بالذكر ان هذه القناة لها مميزات كثيرة لا تحصى من ضمنها الكفاءة العالية وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تردد هذه القناه.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تمتاز بعدد كبير من المميزات التي لا تحصى إذ أنها تقوم بتقديم سلسلة هائلة من المسلسلات الكرتونية المعروفة والمشهورة من الممكن أن يتم متابعة محتوى تلك القناة بكل سهولة ويسر بعد ضبط تردد قناة توم وجيري وهو كما يلي:

التردد 12149

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

مميزات قناة توم وجيري

تتسم قناة توم وجيري بأنها تتضمن مميزات وسمات لا حصر لها، فنجد أن من ضمن تلك المميزات كل ما يلي: