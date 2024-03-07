تردد القنوات
لسة برضو بيجروا ورا بعض .. اضبط تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات + مميزات القناة .. ابنك مش هيقوم من قدام التلفزيون
يبحث الآباء عن تردد قناة توم وجيري، حيث إن تلك القناة تكون من بين القنوات المميزة التي يفضلها عدد كبير من الأطفال الصغار كذلك أن تلك القناة تكون بتقديم سلسلة هائلة من المسلسلات الكرتونية المعروفة والمشهورة من ضمنها كرتون توم وجيري وغيرهم من أفلام الكرتون الأسرة ومن الجدير بالذكر ان هذه القناة لها مميزات كثيرة لا تحصى من ضمنها الكفاءة العالية وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تردد هذه القناه.
تردد قناة توم وجيري
قناة توم وجيري تمتاز بعدد كبير من المميزات التي لا تحصى إذ أنها تقوم بتقديم سلسلة هائلة من المسلسلات الكرتونية المعروفة والمشهورة من الممكن أن يتم متابعة محتوى تلك القناة بكل سهولة ويسر بعد ضبط تردد قناة توم وجيري وهو كما يلي:
- التردد 12149
- القمر الصناعي نايل سات
- معدل الاستقطاب افقي
- معدل الترميز 27500
مميزات قناة توم وجيري
تتسم قناة توم وجيري بأنها تتضمن مميزات وسمات لا حصر لها، فنجد أن من ضمن تلك المميزات كل ما يلي:
- الدقة الكبيرة في الصوت والصورة.
- كما أن هذه القناة من بين مميزاتها أيضًا الإشارة العالية.
- هذا بجانب أن القناة تبث عدد كبير من البرامج الكرتونية التي لا حصر لها.
- كذلك أن القناة تتسم ببثها لكثير من الأغاني والأناشيد التي لا حصر لها
- كما أن هذه القناة تتسم بأنها تبث المحتوى المتعلق بها بشكل مجاني تمامًا.
- كذلك أنها تقوم ببث المحتوى طوال اليوم.
- لا تشتمل على أية إعلانات طويلة.