بمناسبة حلول شهر رمضان تعرف على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في عمان 2024

يبحث الكثيرون من المتقاعدين عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في عمان، هذا وقد أعلنت هيئة التأمينات عن زيادة رواتب المتقاعدين شعورًا منها بحال هذه الفئة التي أفنت حيتها من اجل خدمة الوطن، لا سيما في هذه الأوان التي تشهدها البلاد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ونتعرف في الأسطر التالية عن مقدار الزيادة وكيف يمكن للمتقاعدين الحصول على منفعة كبار السن.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في عمان

أصبح الأمر حقيقة بعد إعلان هيئة الشؤون التأمينية في السلطنة عن زيادة رواتب المتقاعدين في السلطنة بنسبة 3%، أتى هذا في ظل جهود السلطنة في مساعدة الفئات الأشد احتياجًا في هذه الفترة التي يمر بها العام من تدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار المستمر.

قروض للمتقاعدين سلطنة عمان

ينسجم حساب التقاعد مع البنك الوطني العماني الذي يتيح للمتقاعدين الحصول على القروض ضمن اشتراطات البنك، ثم أن الحساب أيضا ينسجم مع صندوق الحماية الاجتماعية ليتمكن أصحاب التقاعد الحصول على منفعة كبار السن عن بلوغ سن 60عاما.

نسبة الاستقطاع من راتب المتقاعدين

يتم فرض نسبة الاستقطاع من رواتب المتقاعدين بنسبة 30 – 35 % حسب البنك المركزي، ولكن يشتكي كثيرًا من المتقاعدين من زيادة هذه النسبة لدى البنوك، لذلك من الأفضل أن تتم هذه القروض من خلال رِقابة البنك المركزي حتى لا يتعدى أحد عن تعليماته.

لا سيما أن المتقاعدين أفنوا حياتهم في سبيل رفعة الوطن، لذلك يجب على الحكومات مراعاة هذه الفئة من كبار السن فهم أشد الفئات احتياجًا.