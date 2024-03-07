“العلف يفاجئ الكل الان”.. مفاجأة غير متوقعة في اسعار الاعلاف اليوم الخميس 7 مارس.. قومي اشتري بسرعه قبل ما يغلى تاني!!

في السنوات الأخيرة، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأعلاف والخامات المستوردة، وهو الأمر الذي بدأ يؤثر على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وفي هذا السياق، يعد تحرير سعر صرف الدولار من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على هذه الأسعار، حيث يعتبر الدولار العملة الرئيسية في تحديد قيمة الصادرات والواردات في العالم، وفي الوقت الحالي، وبعد تحرير سعر الدولار في الأسواق العالمية أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في العديد من الدول، فقد ارتفعت أسعار الذرة والشعير والأعلاف الأخرى بنسبة تفوقت في بعض الأحيان الـ50%، مما جعل الفلاحين والمربين يواجهون صعوبات كبيرة في توفير الأعلاف اللازمة لمواشيهم وحيواناتهم.

اسعار الاعلاف

أفاد التجار بأن سعر طن الجيلاتين المحلي، الذي يحتوي على نسبة بروتين 60٪، قد بلغ 46000 جنيه مصري، بينما سجل سعر مستخلص بذرة القطن 23000 جنيه، وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة يبلغ 22000 جنيه، فيما يصل سعر قشر الصويا إلى 16000 جنيه، ومخلفات الصويا التي تحتوي على نسبة بروتين 20٪ تصل إلى 17000 جنيه للطن، أما بالنسبة للذرة الصفراء المحلية، فقد بلغ سعرها 13000 جنيه، بينما سجلت الذرة البيضاء 12500 جنيه للطن.

اسعار الاعلاف اليوم

أشار التجار إلى أن سعر طن الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين وهي المادة الخام للعلف يبلغ 13800 جنيه، فيما يبلغ سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 12500 جنيه للطن، وتبلغ تكلفة الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية 14500 جنيه، بينما يصل سعر الذرة التركية إلى 12600 جنيه للطن، مسجلا ارتفاعا بمقدار 1300 جنيه للطن، وأشارت التقارير التجارية إلى أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% للأصناف المحلية قد وصل إلى 27500 جنيه، بينما سجلت الأصناف ذات البروتين 46% 29500 جنيه، وكانت الأصناف المستوردة تسجل نفس السعر، وقد شهدت هذه الأسعار ارتفاعا يتراوح بين 2500 و3000 جنيه للطن، وبالنسبة لسعر طن كسب العباد، فقد بلغ 20000 جنيه، فيما بلغ سعر الجلوتوفيد 10500 جنيه، والردة 11000 جنيه.