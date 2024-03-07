نزل تردد قناة DMC دراما وتابع مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

نوفر اليكم الآن تردد قناة DMC دراما من أجل متابعة مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز حيث تقوم القناة بعرض أكثر من عمل فني مشارك به في الموسم الرمضاني 2024 وسوف نوفر إليكم الترددات الصحيحة مع الأعمال الفنية المعروضة على القناة.

قائمة بمسلسلات رمضان على قناة dmc لعام 2024

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل عتبات البهجة

العدد: 15 حلقة.

بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، وغيرهم.

مسلسل بابا جه:

العدد: 15 حلقة.

بطولة: أكرم حسني، نسرين أمين، وفنانين آخرين.

مسلسل فراولة:

العدد: 15 حلقة.

بطولة: نيللي كريم، شيماء سيف، وفنانين آخرين.

مسلسل بدون سابق إنذار:

العدد: 15 حلقة.

بطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، وفنانين آخرين.

مسلسل صدفة:

بطولة: ريهام حجاج.

تردد قناة dmc على النايل سات المعلومات القيمة القمر الصناعي نايل سات التردد 12092 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ⅚ الاستقطاب رأسي

تردد قناة dmc على عرب سات المعلومات القيمة القمر الصناعي عرب سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾ الاستقطاب أفقي

خطوات ضبط تردد قناة dmc على النايل سات وعرب

ضبط تردد قناة dmc على النايل سات:

اضغط على زر “Menu” أو “القائمة” على جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر “Setting” أو “الإعدادات”. انتقل إلى قائمة “تحرير الترددات” أو “إضافة تردد جديد”. قم بإدخال معلومات التردد مثل معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز، واختيار الاستقطاب (أفقي أو رأسي). حدد القمر الصناعي “نايل سات”. انقر على زر “البحث”. بعد الانتهاء من البحث، انقر على “حفظ” لحفظ التردد في قائمة القنوات.

ضبط تردد قناة dmc على عرب سات

اتبع نفس الخطوات الأولى والثانية كما في ضبط تردد النايل سات. فيما بعد، حدد القمر الصناعي “عرب سات”. اتبع الخطوات الثلاث الأخيرة كما هو مذكور أعلاه لإتمام ضبط التردد على عرب سات.

هذه الخطوات تضمن ضبط تردد قناة dmc بنجاح على النايل سات وعرب سات.