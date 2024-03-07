“قبل رمضان” حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024… وموعد صرفها

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” عن حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، مؤكداً إلى أن الوزارة لم تعلن عن أي تفاصيل بشأن هذا الأمر حتى هذه اللحظة، وأضاف المصيلحي خلال حوار له على قناة MBC مصر أن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف السكر على بطاقات التموين بقيمة كيلو سكر لكل بطاقة تموينية تحتوي على فرد إلى ثلاثة أفراد، هذا بالإضافة إلى صرف 2 كيس سكر بسعر 27 جنيه للكيس لكل بطاقة تموينية تحتوي على 4 أفراد فأكثر.

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

وأشار “المصيلحي” على أنه سعر كيس السكر في التموين 12.6 جنيه، ويتم صرف حتى 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وذلك وفقاً لعدد أفراد البطاقة ولا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين .

جدير بالذكر فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الوزارة قامت بضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ أهلاً رمضان بسعر 40 جنيه للكيلو، وأكد أن قرار الزيادة هو قرار مجلس الوزراء وليس الوزارة وفي حال الإعلان عن قرارات شبيهة بذلك سوف يكون هذا من خلال الموقع الرسمي للوزارة ….

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