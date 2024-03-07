بلح الشام هو نوع من الحلويات الشهية التي يفضلها الكثيرون، ويمكنك تحضيره في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة. تتكون وصفة بلح الشام من مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتقديمها في المناسبات تتمتع أصابع بلح الشام بقيمة غذائية عالية، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن،حيث يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، ونقدم لكم طريقة عمل اصابع الشام المقرمشة في المنزل خطوة بخطوة.
مكونات عمل اصابع الشام
للعجينة:
- 1 كوب دقيق سميد
- 1/2 كوب دقيق أبيض
- 1/4 كوب ماء
- 1/4 كوب زيت نباتي
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح
للقطر:
- 1 كوب سكر
- 1 كوب ماء
- 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
للزينة:
- فستق حلبي مجروش
- جوز الهند مبشور
طريقة عمل اصابع الشام المقرمشة
- في قدر على نار متوسطة، سخّن الماء والزيت والملح.
- أضف الدقيق دفعة واحدة مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة.
- ارفعي الصنية عن النار واترك العجينة تبرد قليلاً.
- ضع العجينة في كيس حلواني مُزود بفتحة نجمية.
- سخّن زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة.
- اضغط على كيس الحلواني لتشكيل أصابع بلح الشام في الزيت الساخن.
- ثم اقلي أصابع بلح الشام حتى تصبح ذهبية اللون.
- ارفع أصابع بلح الشام من الزيت واتركها تصفى على ورق نشاف.
- حضّري الصنية بوضع السكر والماء في قدر على نار متوسطة.
- وبعد ذلك ارفعي الصنية تغلي حتى يصبح كثيفاً.
- أضف عصير الليمون إلى القطر وحرّك.
- اغمس أصابع بلح الشام في القطر البارد.
- زين بلح الشام بالفستق الحلبي أو جوز الهند.
- قدم بلح الشام بارداً.