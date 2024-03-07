بلح الشام هو نوع من الحلويات الشهية التي يفضلها الكثيرون، ويمكنك تحضيره في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة. تتكون وصفة بلح الشام من مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتقديمها في المناسبات تتمتع أصابع بلح الشام بقيمة غذائية عالية، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن،حيث يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، ونقدم لكم طريقة عمل اصابع الشام المقرمشة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل اصابع الشام

للعجينة:

1 كوب دقيق سميد

1/2 كوب دقيق أبيض

1/4 كوب ماء

1/4 كوب زيت نباتي

1/4 ملعقة صغيرة ملح

للقطر:

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

للزينة:

فستق حلبي مجروش

جوز الهند مبشور

طريقة عمل اصابع الشام المقرمشة