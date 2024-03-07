كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وذلك منذ بداية قبول طلبات القبول ببرنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة حيث لم يحدد موعد رسمي للإعلان عن أسماء المستفيدين ببرنامج الرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع ظهورها خلال الأيام القادمة قبل حلول شهر رمضان.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، نتطرق إلى أن وزارة العمل والشؤون العراقية أعلنت عن شروط محددة للقبول ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، وتكون على النحو التالي :

أن يحمل المواطن الجنسية العراقية ويكون مقيما بشكل دائم بالعراق.

ألا يمتلك أي عقارات ذات قيمة مالية كبيرة.

أن يقدم كافة الأوراق أو المستندات التي تثبيت أحقيته في الحصول على الدعم.

أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للدعم.

إلى جانب تلك الشروط ينبغي الإشارة إلى أهم الفئات المستحقة للدعم، وهي المطلقات اللاتي يمتلكن حكم قضائي ضد الأزواج.

النساء الأرامل ويتوب عليهن تقديم شهادة وفاة الزوج.

الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات المزمنة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المتوقع الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي، وسيتم رفع الكشوف عليها، وبذلك سوف تتمكن الأسرة من صرف الدعم المقرر لها، والجدير بالذكر أنه سوف يتم صرف الدعم تبعا لعدد أفراد الأسرة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في النقاط التالية: