“متوديش نفسك في داهيه وترجع تعيط “.. الغاء صرف المعاشات لهؤلاء الفئات2024.. شوف نفسك لتكون منهم بسرعه..!!

إلغاء صرف المعاش نهائيا لفئات معينة هو قرار يثير الكثير من الجدل والجدل في المجتمع، حيث تكون هذه الفئات غالبا هي الأكثر احتياجا والأقل حظا في مجتمعاتنا، فالمعاشات تعتبر الركيزة الأساسية لحياة الكثير من الأشخاص الذين توقفوا عن العمل أو لديهم إعاقات أو صعوبات تجعل من الصعب عليهم الحصول على دخل ثابت، عندما تقرر الحكومة إلغاء صرف المعاش نهائيا لهذه الفئات، يجب أن نفهم الخلفية والدوافع وراء هذا القرار، قد تكون الحكومة مجبرة على اتخاذ هذا الإجراء نتيجة لأزمة اقتصادية خانقة أو ظروف استثنائية تجعل من الصعب تحمل تكاليف صرف تلك المعاشات، وقد يكون الهدف من ذلك تقليل العجز في الميزانية العامة أو توجيه الاموال الى مشاريع تنموية أخرى ذات أولوية أكبر.

حالات وقف المعاشات

هذا وقد قامت الحكومة بتحديد شروط تقاضي التأمينات الاجتماعية والمعاشات بموجب القانون رقم 148 لعام 2019، حيث يتم قطع المعاش المستحق على الفور في بعض الحالات المحددة، وتنص المادة 105 على أنه يجب قطع المعاش المستحق ابتداء من أول يوم في الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات التالية:

وفاة المستحق.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.

قانون التأمينات الاجتماعية

وفقا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024، يجوز زيادة مبالغ المعاشات في الـ30 من يونيو من كل عام، ويتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارا من الأول من يوليو بنسبة تصل إلى 15٪ كحد أقصى ونظرا لذلك، من المتوقع أن تتم زيادة المعاشات في الأول من يوليو 2024.