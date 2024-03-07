“متقوليش لحماتك عليها“.. طريقة عمل كيكة الجزر بمكونات اقتصادية وطعم أحلى من الجاهز هتسلي فطارك في رمضان

تعتبر كيكة الجزر واحدة من الحلويات المميزة واللذيذة والتي يحبها الجميع، كما أنها خفيفة على المعدة لذلك يمكن تناولها في الصباح أو في المساء كوجبة عشاء خفيفة، وذلك بالإضافة إلى الفوائد الصحية الكثير التي تحتوي عليها، كما أنها تحتوي أيضا على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن المختلفة، يمكن أيضا تقديمها في فصل الشتاء فهي تعمل على تدفئة الجسم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضيرها.

طريقة عمل كيكة الجزر

يجب العلم أن كيكة الجزر تحتوي في مكوناتها على الكثير من الفيتامينات ومن أبرزها فيتامين ب وفيتامين سي بالإضافة إلى احتوائها على عنصر الزنك والحديد والكالسيوم والصوديوم وغيرها من المعادن الأخرى، ويمكن تحضيرها باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كوبين من الدقيق.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ثلاث أكواب من الجزر المبشور.

1 كوب و ¼ من السكر.

¾ كوب من الزيت.

ثلاث بيضات.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الخل.

فانيليا.

مكونات الطبقة الخارجية:

200 جرام من الجبنة.

2 ملعقة من اللبن.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

ربع كيلو من السكر.

طريقة تحضير الكيكة:

قومي بمزج كل من السكر والبيض والزيت بواسطة الخلاط الكهربائي.

ثم أضيفي لهم الجزر المبشور وقلبيهم جيدا بواسطة اليد.

بعد ذلك قومي بإضافة جميع المكونات الأخرى وقلبيها جيدا حتى تتجانس.

في صينية مدهونة بطبقة دهنية قومي بوضع المزيج بها، ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

طريقة تحضير الطبقة الخارجية: