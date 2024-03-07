تحضير صفوف بالسمسم لسحور رمضان هتاكل صوابعك وراها واطفالك هيحبوها ويطلبوها كل شوية

يبحث عدد كبير من الأمهات عن طريقة عمل الصفوف بالسمسم وهي واحدة من الحلويات التي يتم تحضيرها داخل المطبخ اللبناني، كما أنها مناسبة للتقديم في العزومات والمناسبات وذلك بسبب سهولة تحضيرها كما أنها غير مكلفة، بالإضافة إلى العناصر الغذائية العديد التي تحتوي عليها تلك الحلوى، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضيرها.

طريقة عمل الصفوف بالسمسم

المكونات:

20 جرام من السمسم.

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

3 أكواب من دقيق السميد.

2 كوب من الماء.

ملعقة من اليانسون.

3 ملاعق من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

1 كوب من الزيت.

طريقة التحضير:

أولا قومي بمزج كل من الدقيق الأبيض ودقيق السميد.

ثم اضيفي لهم الزيت وماء اليانسون، وامزجي المكونات جيدا بواسطة اليد.

ضعي المزيج في صينية مدهونة بالزيت، ثم ضعي السمسم على الوجه.

ادخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

ثم اخرجيها وقطعيها وقدميها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الصفوف

يجب العلم أن تلك المقادير تكفي حتى 8 أفراد، ويمكن تحضيرها في غضون نصف ساعة فقط، يجب الاهتمام بنفس المكونات والالتزام بخطوات التحضير، والتي تكون كالتالي:

المكونات:

½ كوب من الزيت.

كوب و ½ من دقيق السميد.

½ كوب من الدقيق الأبيض.

¾ كوب من اللبن.

1 كوب من السكر الأبيض.

رشة ملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير: