“الفخامه والشياكه كلها فيه”.. هاتف سامسونج Samsung Galaxy Note 20 صاحب أعلى المواصفات… وحش التصوير من بعيد..!!

Samsung Galaxy Note 20 هو هاتف ذكي من سلسلة Galaxy Note الشهيرة من شركة Samsung، يأتي الهاتف بمواصفات قوية وتصميم مميز يجعله واحدا من أفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق حاليا، سنستعرض في هذا المقال بعض من مواصفات الهاتف Samsung Galaxy Note 20.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20

يأتي الهاتف Samsung Galaxy Note 20 بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة تعرض صور عالية الدقة بدقة وضوح 1080 × 2400 بكسل، كما أن الشاشة تدعم تقنية HDR10+ وترددها بمعدل 120 هرتز مما يجعل تجربة المشاهدة على الهاتف سلسة وممتعة.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 990 ثماني النواة، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات Mali-G77 MP11 وذاكرة وصول عشوائي RAM تصل إلى 8 جيجابايت، مما يجعله قويا وسريعا في تشغيل التطبيقات والألعاب.

يأتي الهاتف Samsung Galaxy Note 20 بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يمنح المستخدم مساحة كافية لتخزين الملفات والصور والفيديوهات، كما يدعم الهاتف بطاقة ذاكرة خارجية يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.5 التي توفر تجربة استخدام سلسة وسهلة للمستخدم، كما يدعم الهاتف تقنيات الاتصال الحديثة مثل الجيل الخامس من شبكات الجيل الخلوي ونظام تحديد المواقع العالمي GPS والبلوتوث والواي فاي.

يأتي الهاتف Samsung Galaxy Note 20 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميجابكسل للعدسة الرئيسية و 64 ميجابكسل للعدسة الثانوية و 12 ميجابكسل للعدسة الثالثة، وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل تلتقط صورا واضحة ونقية في جميع الظروف الإضاءة.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4300 مللي أمبير تدوم طويلا وتدعم شحن سريع بقوة 25 واط وشحن لاسلكي بقوة 15 واط، كما يتوفر في الهاتف ميزة الشحن العكسي التي تتيح شحن الأجهزة الأخرى عبر الهاتف.

هاتف Samsung Galaxy Note 20

بهذه الطريقة، يأتي الهاتف Samsung Galaxy Note 20 بمواصفات قوية وتصميم مميز يجعله خيارا مثاليا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي فائق الجودة، إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، فإن Samsung Galaxy Note 20 قد يكون الخيار المناسب لك.