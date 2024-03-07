تكنولوجيا

أشيك موبايل شبابي من سامسونج هاتف سامسونج Galaxy F15 5G والسعر صدمة!!

ندى محمدمنذ 16 دقيقة
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هاتف سامسونج Galaxy F15 5G

منذ عدة أيام قليلة أطلقت شركة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف الذكية أحدث هواتفها في الفئة المتوسطة وهو هاتف Galaxy F15 5G الذي يأتي بمواصفات ممتازة تكاد تكون مطابقة لهاتف Galaxy A15 5G ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة التي سنوضحها بالتفضيل في السطور القادمة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F15 5G

يأتي هاتف سامسونج جالكسي F15 5G بمواصفات ممتازة من أبرزها بطارية أكبر من بطارية سلسلة A وبسعر أرخص، إلى جانب بعض المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل فيما يلي:

الشاشةمن نوع Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1080×2340 بكسل مع دعم لمعدل تحديث 90 هرتز
المعالجمن ميدياتك Dimensity 6100 Plus بدقة تصنيع 6 نانومتر
التخزين128 جيجا بايت ويدعم إضافة كرت ميموري.
الرام4 / 6 جيجا بايت رام
الكاميرا الخلفيةثلاثية مرتبة عموديًا في الخلف؛ الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\1.8، الثانية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.2، الثالثة مستشعر الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.4، إلى جانب فلاش من نوع LED
الكاميرا الأماميةبدقة 13 ميجا بكسل وتأتي على هيئة نوتش، مع فتحة عدسة F\2.0
البطاريةسعة 6000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 25 واط
نظام التشغيلأندرويد 14 مع واجهة سامسونج One UI 6.0
أجهزة الاستشعاريدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بجانب الهاتف، وكذلك مقياس التسارع والجيروسكوب والبوصلة واستشعار القرب الظاهري
ألوان الهاتفأسود / بنفسجي رائع / رمادي / أخضر جازي

سعر هاتف Samsung Galaxy F15 5G

تم إطلاق هاتف سامسونج جالكسي F15 G5 بالهند بسعر 195 دولار أمريكي لنسخة 4 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت، وبسعر 205 دولار أمريكي للنسخة 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت.

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ندى محمدمنذ 16 دقيقة
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