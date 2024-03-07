Download “كشوف مظلتي” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 على موقع وزارة العمل

يتم الإعلان من قبل وزارة العمل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث تحرص الوزارة على الإعلان عن هذه الكشوف خلال أقرب وقت ممكن، وقد أكدت الوزارة أنه يستطيع جميع المواطنين البحث عن أسمائهم من خلال الموقع الرسمي الخاص بها أو عن طريق منصة مظلتي، و نوافيكم بالمزيد من التفاصيل في السطور التالية.

كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024

الأسر العراقية يمكنها استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024، حيث تقوم الحكومة بتوفير هذا الدعم للكثير من المواطنين المحتاجين للمساعدات المادية، ويرجع سبب تأخر صرف دفعات هذا الدعم إلى قيام الوزارة بفحص الطلبات المقدمة من أجل التأكد من استحقاقية المتقدمين حيث قدمت بعض الأسر العراقية التي سبق لها الاستفادة من هذا البرنامج، وتحرص الوزارة على التأكد من توفر المعايير والشروط اللازمة لاستحقاق وجبات هذا البرنامج، حتى تصل هذه المساعدات للفئات المحتاجة والمستحقة.

خطوات الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

يستطيع جميع المواطنين الوصول إلى الاسماء التي تم قبولها بكل سهولة حيث توفر الحكومة العراقية هذه الخدمة للمواطنين بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي أو من خلال رابط مظلتي، وكل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات: