اسعار اللحمة اليوم في مصر.. سعر اللحوم البلدي والسوداني والبرازيلي والمفروم والكبدة والسجق

تصدر اسعار اللحوم اليوم محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة حيث تزايدت أسعارها منذ العام الماضي ومازالت في ازدياد، ولكن لوحظ في هذه الأيام أن أسعارها قد استقرت بعض الشيء، ولهذا سوف نوضح أسعارها عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.

اسعار اللحوم اليوم في مصر

تراجعت اسعار اللحوم اليوم في مصر يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، وتكون الأسعار التالية على النحو التالي:

يكون سعر كيلو الضأن ما بين 400 إلى 480 جنيه.

وأما سعر اللحم البلدي يتراوح ما بين 430 إلى 480 جنيه.

بدأ سعر اللحم البتلو من 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

وأما سعر كيلو اللحم الكندوز يكون ما بين 300 إلى 370 جنيه.

بلغ سعر الكبدة من 340 إلى 370 جنيها للكيلو.

بدأ سعر اللحم الجملي من 300 إلى 350 جنيها للكيلو.

وبينما سعر كيلو السجق البلدي وصل نحو 300 جنيه.

و سعر كيلو السجق المستورد يتراوح نحو 110 جنيهات.

يكون سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 340 إلى 370 جنيه.

وبلغ سعر كيلو اللحم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

اسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

اسعار اللحوم في المنافذ الحكومية استقرت بعض الشيء يوم الخميس الموافق 7 مارس مقارنة بالأيام الماضية، وتكون على النحو التالي: