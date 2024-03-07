اقتصاد
اسعار اللحمة اليوم في مصر.. سعر اللحوم البلدي والسوداني والبرازيلي والمفروم والكبدة والسجق
اسعار اللحوم اليوم في مصر
تصدر اسعار اللحوم اليوم محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة حيث تزايدت أسعارها منذ العام الماضي ومازالت في ازدياد، ولكن لوحظ في هذه الأيام أن أسعارها قد استقرت بعض الشيء، ولهذا سوف نوضح أسعارها عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.
اسعار اللحوم اليوم في مصر
تراجعت اسعار اللحوم اليوم في مصر يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، وتكون الأسعار التالية على النحو التالي:
- يكون سعر كيلو الضأن ما بين 400 إلى 480 جنيه.
- وأما سعر اللحم البلدي يتراوح ما بين 430 إلى 480 جنيه.
- بدأ سعر اللحم البتلو من 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو.
- وأما سعر كيلو اللحم الكندوز يكون ما بين 300 إلى 370 جنيه.
- بلغ سعر الكبدة من 340 إلى 370 جنيها للكيلو.
- بدأ سعر اللحم الجملي من 300 إلى 350 جنيها للكيلو.
- وبينما سعر كيلو السجق البلدي وصل نحو 300 جنيه.
- و سعر كيلو السجق المستورد يتراوح نحو 110 جنيهات.
- يكون سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 340 إلى 370 جنيه.
- وبلغ سعر كيلو اللحم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.
اسعار اللحوم في المنافذ الحكومية
اسعار اللحوم في المنافذ الحكومية استقرت بعض الشيء يوم الخميس الموافق 7 مارس مقارنة بالأيام الماضية، وتكون على النحو التالي:
- بلغ سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو 270 جنيهًا.
- وأما سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة وصل إلى 280 جنيهًا.
- وبينما سعر اللحم السوداني الطازج يتراوح نحو 225 جنيهًا.
- ويبدأ سعر اللحم السوداني المجمد من 160 جنيهًا.
- ويتراوح سعر اللحم البرازيلي بنحو 180 جنيهًا.
- وتباع اللحم الهندي بسعر 210 جنيهات.
- سعر كيلو الريش الضاني يتراوح ما بين 380 و 420 جنيهًا.
- وبينما سعر اللحم البرازيلي البقرى يكون بين 290 و 330 جنيهًا.
- وتباع اللحم الهندي المفروم بسعر يتراوح ما بين 290 و 330 جنيهًا.
- وأما سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر يكون 330 جنيهًا.ا