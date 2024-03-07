“تنزيل الوجبة السابعة” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر الموقع الرسمي مظلتي وزارة العمل

الكثير من المواطنين في العراق يرغبون في استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، ولهذا تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير كشوف تحتوي على أسماء المستفيدين من الوجبات المقدمة من هذا البرنامج، حيث يتم تقديم مساعدات مالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع مثل الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات،وذلك بسبب حرص الحكومة العراقية على مد يد العون إلى هذه الفئات من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم.

اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

يتم الإعلان عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق في الوقت الحالي بمراجعة جميع الطلبات التي وصلت إليها من أجل التأكد من صرف الوجبة للفئات المستحقة والتي يتوافر بها جميع الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، ويتم وضع هذه الشروط من أجل الحرص على إيصال هذه المساعدات المادية إلى الفئات المحتاجة والضعيفة اقتصاديًا ومن أهم الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بالعراق.

يتم تقديم وجبات هذا البرنامج إلى النساء المطلقات والأرامل الحاضنات للأطفال.

يقدم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص العاجزين عن العمل.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي السجلات تجارية.

ويجب ألا يكون مستفيد من أي معاشات تأمينية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 16 سنة وحتى 60 سنة.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

ابحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من خلال الروابط الرسمية التي وضعتها الوزارة..