“أقوى الحلقات الجديدة” تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات فرح أولادك ونزل التردد الجديد

كرتون توم وجيري من أقدم الأفلام الكرتونية للأطفال التي نشأ عليها كثير من الأجيال، حيث تمثل السعادة والضحك المتواصل وقضاء أسعد الأوقات برفقة الأهل والأخوة والأصدقاء، وتعد قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال في مصر والوطن العربي، لأنها استطاعت أن تكون في أعلى قمة محطات الكرتون في سنوات قليلة، ويحتاج الكثير معرفة تردد قناة توم وجيري 2024.

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات

قامت إدارة المحطة بتحديث تردد قناة توم وجيري 2024 كعادتها كل عام، لأن عملية التحديث توفر جودة عالية للبث كما أنها تساعد في عدم قطع الإرسال وعدم التشويش، هذا بجانب تغطية الكثير من البلدان في مختلف الأماكن حيث تبث القناة على الأقمار الصناعية المشهورة نايل سات وعرب سات بأعلى جودة SD.

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الآخر للقناة على عرب سات 2024.

التردد: 11315.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

يمكن ضبط القناة في المنزل بمنتهى السهولة من خلال القائمة الرئيسية التي تأتي بالضغط على زر OK، واختيار الضبط اليدوي وكتابة الإحداثيات السابقة، ثم البحث عن القناة.

اضبط تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

يعود السبب في شهرة وانتشار قناة توم وجيري إلى مميزاتها العديدة ومنها ما يلي.

عرض أجمل أفلام ديزني الخيالية لأطفالنا.

المحتوى المتنوعة للقناة بين الترفيه والتعليم والضحك والمرح.

مسلسلات توم وجيري المضحكة للصغار والتي تسبب لهم سعادة بالغة.

البث المجاني للقناة.

هذا وتهتم القناة أيضا بالجانب التعليمي للطفل الصغير من خلال عدة فقرات تعليمية.

تعرض توم وجيري أغاني لطيفة تسلي الطفل.

بث توم وجيري مستمر كل ساعات اليوم.

من أشهر أفلام قناة توم وجيري الجميلة والوحش والجمال النائم وأسد الغابة وتيمون وبومبا.