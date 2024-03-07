“بالرقم القومي” رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 شهر مارس عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بعد تزايد البحث عنه من قبل المواطنين المتقدمين، وهذا بالتزامن مع دخول شهر مارس واقتراب شهر رمضان يبحث الكثير من الأشخاص عن المعاشات، ويرغبون في معرفة خطوات الاستعلام والشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدم للحصول على صرف المعاش وموعد نزول الدعم.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 شهر مارس

يوجد عدد كبير من المواطنين المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار المستمر، لذلك طالب الرئيس بزيادة معاشات تكافل وكرامة للمواطنين، بينما رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 أطلقته الوزارة بشكل رسمي عبر المواقع الرسمية، هذه هي خطوات الاستعلام من خلاله على صرف تكافل وكرامة:

في البداية الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

إدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.

انقر على زر”الاستعلام”.

سوف تجد أمامك جميع التفاصيل التي تخص استعلام معاش تكافل وكرامة.

وبهذه الخطوات البسيطة تكون قد قمت بتنفيذ خطوات الاستعلام بنجاح.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس

صرحت الوزارة عن توفير رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بشكل إلكتروني، وذلك لتوفير الوقت على المواطنين، وأيضًا لمساعدتهم في الاستعلام بخطوات سهلة دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، علاوة على ذلك فإن الوزارة صرحت أن بإمكان 22 مليون شخص الاستفادة من دعم تكافل وكرامة، وهذا يعني أن حوالي 5 ملايين من الأسر مستحقة للدعم، ويكلف هذا من ميزانية الدولة حوالي 41 مليار جنيه، أما بخصوص موعد نزول معاشات تكافل وكرامة من المفترض أن يبدأ الصرف من يوم 15 من شهر مارس لسنة 2024، وهذا بالطبع مع الزيادات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تصل نسبة هذه الزيادات إلى 15%.