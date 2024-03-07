مفاجآت سارة للموظفين بخصوص صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل العيد

أعلنت وزارة المالية المصرية عن عدة مفاجأة سارة للموظفين للقطاع العام والخاص بخصوص مرتبات شهر مارس 2024 حيث أنها أعلنت تبكير صرف المرتبات للمواطنين لشهر مارس ليتمكنوا من شراء كافة احتياجاتهم خلال شهر رمضان وأيضًا للعيد علمًا بأن غرة شهر رمضان يوافق 11 مارس الجاري 2024، ومن المنتظر أيضًا أن يتم صرف زيادات جديدة وفقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 ألاف جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

مؤخرًا زادت الأخبار الخاصة بتبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل شهر رمضان الكريم ونفت وزارة المالية هذا الخبر تمامًا، ولكن تم الإعلان عن تبكير الصرف ليكون قبل العيد المبارك يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 حتى الأربعاء الموافق 27 مارس وهذا ما أعلنته وزارة المالية في بيان سابق لها.

قيمة مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة

وفقًا لأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مارس بزيادة جديدة لكل درجة مالية بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة على النحو التالي:

الدرجة السادسة تحصل على 6000 جنيه.

أنا الدرجة الخامسة تحصل على 5000 بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة تحصل على 7 ألاف.

أما الدرجة الثالثة تحصل على 7500 جنيه.

أما بالنسبة إلى أمامن صرف المرتبات لكلاً من القطاع العام أو الخاص يكون خلال فروع البنوك أو من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كل مكان أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.