“أورهان يرفض الزواج من هولوفيرا“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 مترجمة بجودة hd على تردد قناة الفجر الجزائرية وقصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 من أكثر الاشياء التي يبحث عنها العديد من المشاهدين في كل مكان داخل الوطن العربي، وذلك بعد عرض الحلقة الجديدة في تركيا أمس الأربعاء على قناة اي تي في التركية، ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 على قناة الفجر الجزائرية مساء اليوم الخميس، تلك الحلقة التي ينتظرها عدد كبير للغاية من المشاهدين في كل مكان داخل الوطن العربي، وذلك بعد الشهرة الكبيرة التي حاز عليها المسلسل منذ عرضهم في تركيا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151

استطاع مسلسل المؤسس عثمان من جذب العديد من المشاهدين له وذلك منذ عرض الجزء الاول له، مما جعل الكثير من المشاهدين يطالبون بعرض أجزاء أخرى حتى وصوله إلى الجزء الخامس الذي يتم عرضه في الفترة الحالية على العديد من المواقع الالكترونية المختلفة، وكذلك القنوات المشفرة وغيرها التي يمكن من خلالها مشاهدة أحداث المسلسل لحظة بلحظة، حيث يحكي المسلسل عن قصة تاريخية اسلامية بطلها عثمان بن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية الذي استطاع مواجهة اعدائه من المغوليين والتتار والصليبيين وغيرهم الذين كانوا يرغبون في السيطرة عليه وعلى حكمه وبلاده، وتمكن من رفع راية الاسلام في كل مكان، وتدور أحداث المسلسل عن تعرض المؤسس عثمان للعديد من الخيانات من أقرب الناس له.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة ATV التركية على قمر صناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد :12688.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترمييز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات .

الجودة SD.